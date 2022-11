Kanye West, acusado de mostrar fotos íntimas de Kim Kardashian a sus empleados

No hay día en el que el nombre de Kanye West no ocupe titulares en la prensa. Después de conocer sus problemas de salud mental y sus constantes polémicas en Twitter, continúa su propia batalla personal contra Kim Kardashian, quien solicitó el divorcio en 2021; y hoy conocemos que el rapero supuestamente habría mostrado imágenes pornográficas y explícitas de su ex mujer como una “táctica de intimidación”.

Según publica la revista ‘Rolling Stone’, un joven creativo que trabajó para West afirma que este le mostró una imagen explícita de Kardashian, durante una entrevista de trabajo, en 2018. Otro ex empleado del equipo creativo de Yeezy cuenta que el rapero, supuestamente, le mostró un video explícito de su ex mujer. Unas acusaciones que, una tercera persona, se encarga de confirmar asegurando que el cantante “no tenía miedo de mostrar imágenes explícitas o hablar sobre situaciones que deberían mantenerse en privado”.

Los ex empleados afirmaron, además, a dicho medio, que West mostraba constantemente imágenes y videos pornográficos, incluidas sus propias cintas de sexo: “Siento que fue una táctica para derribar a una persona y establecer su lealtad inquebrantable hacia ella, poniendo a prueba y destruyendo los límites de las personas”.

Unas duras acusaciones hacia el rapero por las que, hasta el momento, no se han pronunciado sus protagonistas.