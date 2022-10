La caída en desgracia de Kanye West

Adidas ha anunciado que rompe su cooperación con el rapero Kanye West de manera inmediata, tras las declaraciones de carácter antisemita y racista, que califica de “inaceptables”. Según un comunicado de la empresa, Adidas “no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de “discurso de odio” y agregó que “las recientes declaraciones y acciones de Ye son inaceptables, odiosas y peligrosas”.

Tras tomar esta decisión, Adidas ha caído en bolsa un 6 por ciento, aunque a cierre de sesión las pérdidas se han moderado hasta el 3,20%. Con esta decisión, la firma termina con una de las asociaciones más rentables, ya que la línea Yeezy suponía el 8 por ciento de las ventas totales. La empresa alemana, según el cantante, habría tratado de comprar su participación y le habría ofrecido alrededor de 1.000 millones de dólares, una oferta que él habría rechazado.

Adidas no es la única empresa que rompe su colaboración con el ex marido de Kim Kardashian, también lo hicieron Gap y Balenciaga, tras los comentarios racistas de West. El estadounidense señaló tras dejar de trabajar con la primera que “soy el rey y un rey no puede vivir en el castillo de otro”.

En una entrevista en el podcast Drink Champs que George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía en Mineápolis (EEUU) en 2020, falleció por consumo de droga y no por la asfixia que le provocó el policía Derek Chauvin, como confirmó la autopsia y la sentencia judicial que condenó al agente.

Anteriormente exhibió durante un desfile de moda en París una camiseta con el mensaje White Lives Matter (Las vidas blancas importan), un lema utilizado a menudo por supremacistas blancos en respuesta al movimiento contra el racismo Black Lives Matter. Las redes sociales Twitter e Instagram bloquearon las cuentas de West por la denuncia de usuarios.

En el comunicado, Adidas se refiere a que las declaraciones del rapero “violan los valores de la empresa como la diversidad y la inclusión, el respeto mutuo y la equidad. Después de una cuidadosa consideración, la compañía tomó la decisión de poner fin a su asociación con Ye con efecto inmediato”. La marca agrega que eso incluye “cesar la producción de productos de la marca Yeezy y suspender todos los pagos a Ye y sus empresas”.