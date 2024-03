Aluvión de críticas a Kim Kardashian por bromear sobre "encontrar a Kate Middleton"

Kate Middleton tiene una aliada. Kim Kardashian ha bromeado en su perfil de Instagram, en el que muestra uno de sus últimos outfits, al comentar que está "de camino a encontrar a Kate". Un mensaje que acompaña varias fotografías de la influencer vestida con pantalones campana de cuero negros y una camiseta del Up In Smoke Tour.

El mensaje ha dividido a sus más de 364 millones de seguidores en las redes sociales. Muchos a favor y otros en contra por la falta de responsabilidad con respecto a la salud de la princesa de Gales y su desaparición mediática.

"No hay nada como una celebrity que en teoría detesta los rumores difundiendo los de otros", escribe un fan crítico, mientras que otro le señala que hay quien solo quiere ver la paja en el ojo ajeno: "No como esa gente de tu familia que se ha escondido (con razón) durante sus embarazos o por otras razones médicas... Este pie de foto no eres tú".

Otros han defendido que la figura pública de la esposa del príncipe William de Inglaterra tiene más sentido que la suya: "Kate es un icono, porque ella no necesita ir contándolo todo sobre su vida a diferencia de ti. Su silencio ha demostrado que era más poderosa que todas las estrellas estadounidenses juntas". "Cachondearse de una mujer que ha sufrido un problema médico es caer muy bajo", añade otra usuaria, mientras que otro fan advertía de que ese comentario "no va a envejecer bien".

Hay quien se ha tomado con humor la foto de Kardashian y le ha pedido que cuando la encuentre "avise de si está bien" o que esa frase "solo va a provocar más drama".

Últimas noticias sobre Kate Middleton

Después del escándalo que supuso la publicación de una imagen retocada con sus hijos con motivo del Día de la Madre en Reino Unido, Kate Middleton se vio obligada a pedir disculpas. "Como muchos fotógrafos amateurs, a veces experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya podido generar la fotografía familiar que compartimos ayer", escribió en la cuenta de Twitter del Palacio de Kensington. Este fin de semana, según publica "The Sun" la princesa de Gales fue vista junto al William visitando una tienda agrícola próxima a su residencia de Adelaide Cottage, en Windsor.

A la espera de que la casa real británica emita el comunicado que anunció este fin de semana, siguen la incertidumbre sobre la baja médica de la princesa de Gales. La periodista estadounidense Jessica Reed Fraud ha tratado de arrojar algo de luz al respecto de la cuestión y ha indicado que la intervención quirúrgica no fue abdominal, sino intestinal. "Se está recuperando con una bolsa. La intervención requiere una recuperación de unas doce semanas", ha señalado.