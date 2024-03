Kate Middleton, vista en una tienda agrícola cercana a su casa

La princesa de Gales continúa su recuperación de la cirugía abdominal a la que fue sometida en enero y en medio de fuertes rumores de crisis sentimental con el príncipe William. Antes de regresar a sus compromisos oficiales, Kate Middleton se ha dejado ver "relajada y saludable" en una tienda agrícola. A un kilómetro y medio de su casa en Adelaide Cottage, la princesa ha realizado una visita a su tienda favorita. "Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí. Kate estaba de compras con William y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras", apunta un testigo a "The Sun".

Kate Middleton parece que ha disfrutado de un fin de semana rodeada de su familia, quienes jugaron e hicieron deporte, lo que demuestra que la princesa está deseando recuperar la normalidad la rutina de su vida. La falta de transparencia en torno a su salud había dado lugar a un montón de críticas, acrecentadas tras la publicación que la propia princesa retocó para felicitar el Día de la Madre en Reino Unido. Un montaje por el que se vio obligada a pedir perdón público.

Antes de que saliera a la luz la nueva "salida" de Kate Middleton, se había anunciado que la Casa Real Britanica daría un "anuncio inminente e importante" que aún se espera. Son varios los medios británicos que se hicieron eco de ello.

El conocido presentador Piers Morgan hacía saltar las alarmas de nuevo sobre qué le ocurre a la princesa de Gales: "Me han contado cosas que, incluso si solo la mitad de ellas fueran ciertas, es bastante alarmante lo que está ocurriendo. No sé qué creer, ni tampoco ninguno de nosotros. No estamos ahí".

Fue este domingo 17 de marzo cuando se celebró el día de San Patricio, un acto al que los príncipes de Gales no faltaban desde hace 7 años. Por primera vez se ausentaron, y fueron sustituidos por Lady Ghika, mujer del teniente coronel general de división Sir Christopher Ghika.

De no ser antes, se espera que al menos el 23 de abril se vuelva a publicar alguna imagen de la princesa con motivo del cumpleaños del príncipe George.