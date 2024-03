Se filtra el plan secreto de Kate Middleton: ¿Dónde iba cuando fue ‘cazada’?

Kate Middleton es, sin duda, la mujer que más atención despierta en estos momentos de todo el planeta. Todas las miradas están puestas en Reino Unido, donde la princesa de Gales se esconde del mundo tras su cirugía abdominal. Pocos son los detalles que se conocen de su estado de salud real, más allá del manido “está bien” que repiten de forma monótona en palacio. De ahí que la expectación sea mayúscula, así como el enfado creciente del pueblo al demandar más información sobre qué le sucede, tras sentirse engañados por el chapucero montaje fotográfico con el que trataban de calmar el ambiente. Pero una foto de ella salió a la luz de forma furtiva, en la que aparecía en un coche junto a su marido, el príncipe Guillermo, que prestaba más atención a su móvil que a su convaleciente esposa. ¿Dónde iban? El destino de él era claro, pero el de ella ha sido un misterio. Hasta ahora.

La falta de transparencia en Buckingham con Kate Middleton está haciendo tambalear los cimientos de la propia Corona británica. No se sabe nada de ella, al menos no de forma oficial y con decir “está bien” ya no es suficiente. El pasado lunes 11 de marzo se obtuvo su última imagen, por supuesto, extraoficial, cuando abandonaban el complejo de Windsor rumbo a Londres. El príncipe Guillermo tenía una importante cita con motivo del Día de la Commonweath, haciendo acto de presencia en la Abadía de Westminster. Iba acompañado de su esposa, aunque no se hacía mención oficial sobre ella y, mucho menos, a dónde se dirigía la princesa que no hizo parada en el mismo lugar que su marido.

Pero por fin ha llegado una explicación para la inesperada salida de Kate Middleton, con la que rompe esa recuperación enclaustrada en casa de la que tanto se habla. Y se critica. “Se dirigió al palacio de Kensington a acompañar y consolar a Lady Gabriella, hija de los príncipes de Kent. Una muy buena amiga de la familia real británica”, ha desvelado Marisa Martín Blázquez en ‘TardeAR’, destacando que la princesa arropó a su íntima tras la trágica muerte de su marido. Thomas Kingston fue encontrado sin vida a finales del mes de febrero en casa de sus padres. Hubo un gran misterio sobre las causas de su fallecimiento, pero al final las pruebas eran tan claras que no les quedó más remedio que confesar que la herida de bala que presentaba en la cabeza y el arma de fuego junto al cuerpo, tan solo señalaba hacia una única dirección.

Thomas Kingston y Lady Gabriella Windsor Gtres

Así, la inesperada y furtiva salida de Kate Middleton de su refugio en Adelaide Cottage por fin encuentra explicación. Y es que se la vio en un vehículo del que luego desapareció misteriosamente. Ahora se sabe que ese vehículo oficial en el que viajaban los príncipes de Gales hizo dos paradas, una en el palacio de Kensington para dejarla a ella y la última en la Abadía de Westminster, la oficial. Kate no pudo arropar a Lady Gabriella tras su trágica pérdida, al menos no en persona, hasta pasadas dos semanas del fatal desenlace. No acudió al funeral, como sí hizo el propio Guillermo. Pero ha cumplido al final con su amiga, sirviéndole de consuelo en su peor momento, aunque esto le haya granjeado una nueva polémica, aunque ya hay tantas a su alrededor que más críticas parecen no importarles demasiado.