Kim Kardashian, entre las 100 mujeres más poderosas del mundo

Más allá de ser una influencer llena de glamour y estrella de su propio reality, Kim Kardashian es mucho más. La empresaria, portada de la revista "Fortune" este mes, cuenta con 364 millones de seguidores en las redes sociales. La empresaria lidera además la lista Forbes de las mujeres más poderosas del mundo, debido al éxito de su empresa en asociación con Jay Sammons, SKKY Partners.

En su entrevista con el medio, la empresaria habla sobre su nuevo proyecto al frente de una empresa de capital de riesgo y la apertura de su nueva firma de capital privado, SKKY Partners. «No estaría involucrada en nada si no tuviera control de ello. No hay otra manera», destaca sobre su intención de formar parte activa del proceso.

La revista "Fortune" también habla con el productor Scott Budnick, quien se asoció con la empresaria en su proyecto para crear una ley para reformar la situación penitenciaria de los presos en Estados Unidos, y afirma que «cuando Kim ve algo en lo que realmente cree, lo muerde y se lanza con todo».

«Tiene la capacidad de recibir toda la información disponible antes de ponerse en acción», aseguran fuentes de su entorno a la publicación. Kardashian explicó que le gusta escuchar «tras años de estar al otro lado de la dinámica de poder y sentir que nadie la escuchaba».

«Quiero cimentar mi legado. Me motiva sentir que la gente siempre me ha subestimado. Eso me pone en marcha». En la entrevista, Kardashian revela su «cartera de inversiones» y asegura que será una empresaria activa. «Voy a poner mi corazón y mi alma en esta empresa. Quiero escuchar la visión de los nuevos emprendedores y ayudarles a crear sus sueños». También señaló que para conseguir el éxito es importante tener la «salsa mágica de la autenticidad».