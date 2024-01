La batalla de Celine Dion contra el incurable síndrome de la persona rígida narrada en un documental: "No dejaré que esto me defina"

"I am Celine Dion" es el título del nuevo documental sobre la artista, grabado durante un año. En él se puede ver la lucha diaria de la cantante por continuar su vida normal y su carrera en medio de su diagnóstico. En la serie, Dion asegura que quiere crear conciencia sobre la enfermedad y "quiero que todos sepan que no me rendiré".

En un comunicado, la artista señalaba que "estos últimos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi condición hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejará que me defina. A medida que continúa el camino hacia la reanudación de mi carrera como actriz, me he dado cuenta de lo mucho que he echado de menos poder ver a mis fans".

La creadora de éxitos como "My Heart Will Go On" y "I'm Alive" anunció en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígiday por ello se retiraba de la actuación. "Durante esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia sobre esta enfermedad poco conocida y ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico".

En la sinopsis del documental se dice: "Desde visitar su vestuario de gira de alta costura y sus efectos personales hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de una megaestrella mundial". "He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido realmente difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando", señaló Dion en un emotivo video anunciando por primera vez su enfermedad.