Ben Affleck se compra una mansión de 19 millones a espaldas de Jennifer López

Son muchos los meses en los que los rumores planean sobre Jennifer López y Ben Affleck. Se habla de crisis matrimonial y son muchísimas las pruebas que se han puesto sobre la mesa para explicar por qué el matrimonio hace aguas tan solo un año después de jurarse amor eterno. Su aniversario de bodas se ha visto empañado por la polémica. Y nada hacen los protagonistas para acallar las bocas y demostrar que entre ellos sigue existiendo un vínculo inquebrantable, pues no solo no se han pronunciado al respecto, sino que continúan llevando vidas por separado. Hace unos meses se hablaba de cómo el actor había abandonado el domicilio conyugal, mientras ella buscaba nueva mansión en las inmediaciones de su residencia. Pero ahora hay otro movimiento que viene a confirmar el fracaso de su unión, pues ahora es él quien se interesa por el mercado inmobiliario.

Jennifer López y Ben Affleck junto a su casa de Beverly Hills Zillow/Gtres

Llevamos una larga temporada sin que los enamorados hagan alarde de su relación con simbólicas fotografías y mensajes cargados de romanticismo. Pero mientras se perpetúa y agrava su sequía, sus pasos no hacen más que señalar a que los rumores sobre su crisis conyugal son reales y que ya poco o nada están dispuestos a hacer para salvar su matrimonio. Así sucedió cuando trascendió que la pareja había decidido sacar a la venta la casa en la que habían establecido su nidito de amor. Aunque duela, será un negocio redondo, pues piden por ella 62,75 millones de euros. Ahora, él vuelve a echar leña a este fuego que amenaza con descontrolarse al publicarse que se ha comprado su propia mansión, a espaldas de su mujer, como así apuntan desde el portal estadunidense ‘TMZ’.

Según el citado medio, Ben Affleck habría pagado ya la entrada de la mansión para asegurarse de que salga del mercado y poder formalizarla como propia. La casa que le ha llamado la atención y que se suma a su imperio inmobiliario se levanta en Pacific Palisades, uno de los barrios más exclusivos y privativos de las afueras de Los Ángeles. Una residencia privativa, no apta para todos los bolsillos, valorada en poco menos de 19 millones de euros, que se encuentra entre el océano Pacífico y las montañas de Santa Mónica. Una transacción que, para muchos, viene a confirmar el final de su relación con Jennifer López, que busca casa por su cuenta mientras su matrimonio hace aguas ante los ojos del mundo.

Jennifer López y Ben Affleck Instagram

Al menos sabremos que Ben Affleck estará bien. Quizá no tanto por los problemas que han regresado a modo de fantasmas, pues son muchos los que señalan sus adicciones como principal escoyo con Jennifer López. No obstante, no ha escatimado en gastos a la hora de encontrar una mansión digna de un actor de Hollywood de su renombre. Por ello, se ha sentido atraído por esta vivienda que cuenta con cinco habitaciones, cada uno con su correspondiente cuarto de baño, más un sexto para invitados. Siguiendo con la idea de que todo es a lo grande, también cuenta con numerosos salones y comedores, así como distintas estancias en las que emplazar el disfrute de la familia, ya sea en la sala de juegos, en el cine privado o en la oficina. Y, como viene siendo habitual en este tipo de edificaciones, también hay una casa anexa para alojar las visitas sin poner en riesgo la privacidad de la familia. Un espacio ideal para comenzar su nueva vida, ahora que todos dan por sentado que lo suyo con la cantante no ha terminado de cuajar y ambos buscan refugio por su cuenta.