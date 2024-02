Britney Spears compromete a Ben Affleck con un polémico beso

Dice Britney Spears que es una "chismosa", como si eso fuese a causar alguna sorpresa entre los 42,4 millones de personas que siguen sus ocurrencias a través de su cuenta de Instagram. La última, la publicación de una imagen antigua besando a Ben Affleck. Luego la borró, pero el desaguisado estaba hecho. Dice que se había olvidado de ello y que ni siquiera lo incluyó en su libro de memorias.

Britney Spears Gtres

El beso habría sido con toda probabilidad una de las anécdotas más reproducidas y comentadas de la edición. Aunque la imagen, en blanco y negro, ya no está visible, en ella aparecían Ben Affleck y la compositora Diane Warren en una fiesta que, según han descubierto varios medios, habría tenido lugar en junio o julio de 1999, por lo que se trataría de una celebración de su álbum "Baby One More Time", publicado en enero de ese mismo año.

Esa noche, según insinúa la cantante, acabó con un acercamiento al actor más cariñoso de lo que ella pudo recordar después."¡Una foto mía increíble con Ben Affleck y Diane Warren hace años! Es un intérprete maravilloso. ¿No os he contado que me besé con Ben esa noche...? La verdad es que lo había olvidado. ¡Maldita sea, esto es una locura!", escribió junto a la foto ahora borrada.

"¡Ojalá pudiera contaros la historia de lo que había pasado antes de eso! Oh, cielos, solo estoy siendo una chica cotilla. ¡Psss, en realidad lo he olvidado!", añade la artista junto a multitud de emoticonos de emoticones sonrientes.

A su público, sin embargo, le ha llamado más la atención los diez años que separan a la artista del cineasta. Si él en aquel momento tenía 27 años, significa que Britney aún era menor de edad. Le faltaban unos meses para cumplir 18. Algún usuario ha aprovechado para rescatar un antiguo videoclip de la artista, la versión de la mítica I love rock and roll, en el que aparece con el nombre de Ben y un supuesto número de teléfono pintado en su mano. Algunos tabloides intentaron ponerse en contacto con Ben Affleck para pedirle su versión de la historia, pero no ha respondido a sus solicitudes.

Justin Timberlake and Britney Spears. Chris Gardner Agencia AP

No es la primera vez que Britney Spears habla abiertamente sobre su pasado romántico. En "The Woman in Me", las memorias publicadas el 24 de octubre de 2023, contó la historia de su relación con Justin Timberlake, con una versión que contradecía la que había ofrecido él. "Justin no estaba contento cuando le dije que estaba embarazada. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestra vida, que éramos demasiado jóvenes. No quería ser padre", contó en un episodio en el que describió también su aborto no deseado y el sufrimiento que derivó de él. A la vista está los hombres que han pasado por su vida la preferirían amnésica y con la boca cerrada.