Britney Spears temía la opinión de su exmarido sobre su libro: él ya ha roto su silencio

Pocos ponían en duda que el libro de Britney Spears iba a levantar ampollas y provocar ríos de tinta en los medios de comunicación. Su vida ha sido tan intensa que da para una trilogía, pero la cantante ha querido condensar todas sus vivencias, incluidos los capítulos más oscuros de su vida, en solo un ejemplar, ‘The Woman in Me’. Por supuesto, las reacciones a sus revelaciones están consiguiendo que sus memorias sean tendencia en las redes sociales y es que están en boca de todos. Ahora bien, quien faltaba por pronunciarse, al que todos querían escuchar, ya ha abierto su piquito. Se trata del exmarido de la artista, Sam Asghari, a quien reserva muchas píldoras en las páginas que ha escrito a modo de liberación personal.

Mucha controversia generó la confesión de que se quedó embarazada de Justin Timberlake, lo que ha obligado al cantante a romper su silencio y opinar al respecto. También tiene comentarios controvertidos para el resto de sus exparejas, como para Kevin Federline o Sam Asghari. Este último era quien más se estaba haciendo de rogar, pues había decidido guardar silencio mediático y reservarse para él lo que piensa del libro que, en parte, le dedica su exmujer. Hasta ahora. Se ha cansado y ha respondido a las preguntas que todos se hacen.

Aunque no todos le vayan a creer, sus declaraciones en exclusiva al portal estadounidense ‘TMZ’ han sido contundentes. Le ha gustado el libro. De hecho, dice que le ha encantado. Es por eso que no duda en elogiar el trabajo realizado por la que ha sido su mujer, hasta que el desamor supuso un impedimento a su vida en común: “Para serte sincero, me hizo sonreír. Estoy tremendamente orgulloso de ella y espero que conquiste el mundo”.

Britnet Spears y Sam Asghari @donatella_versace

Pero si tiene algo que destacar, Sam Asghari lo tiene claro: “Me encanta lo estable que es. Me gusta que no beba. Es un regalo de Dios”, afirma el exmarido de Britney Spears. Unas declaraciones que han llamado la atención a muchos, especialmente a los que caen en la cuenta de que el libro se ha publicado tan solo dos meses después de conocerse su ruptura matrimonial. Parece que el cariño con el que la artista le ha retratado le ha hecho rebajar la tensión con la que la recordaba. Pero también es justo decir que el libro se escribió cuando aún eran marido y mujer, aunque estas partes del relato pudieron ser cambiadas y Britney no accedió. Desde la editorial se lo propusieron y ella optó por dejar lo bueno de Sam y eludir los episodios que han precipitado su divorcio, tras seis años de amor. Entre ellos, infidelidades y supuestas agresiones físicas de ella a él, como así mantuvo hace solo semanas atrás.