Catherine Deneuve: los 80 años del icono del cine francés que se niega a jubilarse

Catherine Deneuvecumple 80 años este domingo 22 de octubre y lo hace encumbrada como uno de los grandes iconos del cine francés. El mayor de todos los tiempos y símbolo galo por excelencia, aunque muestre cierta distancia con el público que la encumbró a los altares. Y es que esta veterana actriz que está de aniversario, que aún conserva la belleza que tantos suspiros ha robado, también tiene fama de ser algo “fría y distante”, aunque siempre elegante. Una diva. Algo que incluso a ella le produce algo de vértigo a día de hoy, aunque esté acostumbrada a los halagos por su fructífera carrera en el séptimo arte. “La gente me ve como la gran dama del cine francés y la verdad es que eso me asusta un poco, porque yo me veo como una niña”, ha asegurado risueña.

La actriz Catherine Deneuve en dos fotogramas de «Belle de Jour», la cinta que rodó en 1967 a las órdenes del español Luis Buñuel larazon

A pesar de ser una de las actrices mejor valoradas de todos los tiempos en Francia, los más jóvenes parecen no conocer del todo bien su relevancia. Parisina e hija de actores, siempre tuvo claro que su vida debía estar bajo los focos y frente a las cámaras en el set de rodaje. Así, debutó en el cine con solo 13 años, para después dejar joyas tan aclamadas como ‘Piel de asno’, ‘Repulsión’ o ‘Indochina’, por citar tan solo algunas de sus cintas. Unos trabajos que le han convertido incluso en imagen de la República Francesa en 1985.

La vida de Catherine Deneuve no ha sido sencilla, aunque sí apasionante a ojos de sus fieles. Perdió a su hermana en un trágico accidente de coche cuando tan solo tenía 25 años y toda una carrera como actriz en el cine, pues Françoise Dorlèac también siguió la tradición familiar. Ambas trabajaron juntas a las órdenes de Jaques Demy en ‘Las señoritas de Rochefort’, pero fue después también bajo la batuta del laureado director, cuando consiguió la fama con ‘Los paraguas de Cherburgo’. Ella tenía 21 años y no se sintió abrumada por el éxito: “Rodar una película tan popular siendo tan joven es mucho más fácil para una actriz, porque es como si te llegara todo a la vez. Y si además tienes la posibilidad de realizar un papel de heroína, te hace sentir todavía más llena”, relataba.

Pero de nada sirve el éxito y la fama si no tienes con quién compartirlo. Catherine Deneuve tan solo se casó una vez, pero ha tenido numerosos y sonados romances. Contrajo nupcias en 1986 con el fotógrafo británico David Bailey, pero rompieron su unión a los siete meses de jurarse amor eterno. La actriz ha sido madre dos veces, la primera con el director Roger Vadim, con el que tuvo a Christian, para después repetir experiencia con la llegada de su niña, Chiara, fruto de su relación con Marcello Mastroianni. Con ellos no quiso intercambiar alianzas y es que parece que terminó descontenta con su primer fracaso matrimonial.

Las francesas Juliette Binoche y Catherine Deneuve protagonizan la última película del director Hirokazu Kore-eda / Efe larazon

Catherine Deneuve no está dispuesta a retirarse y dejar de generar éxitos. Y es que ha sido inspiración y musa de grandes del cine como Roman Polanski, con el que grabó una de las películas fundamentales de su carrera, ‘Repulsión’ en 1965. También se fijó en ella Luis Buñuel o François Truffaut, directores que contribuyeron a su ascenso, que en 2005 le hizo merecedora de la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes por toda una vida dedicada a la interpretación. Se le resistió el Oscar, aunque lo acarició cuando fue nominada por su papel en ‘Indochina’, pero aún no renuncia a la preciada estatuilla, pues sigue al pie del cañón, teniendo en recámara dos películas que verán la luz el próximo año 2024.