David Beckham explica por qué escogió a Victoria Beckham: "Es una gran madre"

David y Victoria Beckham llevan más de dos décadas de feliz matrimonio, Comenzaron su relación en 1997 y desde entonces han formado una gran familia junto a sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. No han estado tampoco exentos de rumores de crisis y de infidelidad y en más de una ocasión han sido ellos mismos quienes han revelado detalles de su matrimonio.

El exfutbolista británico aparecía recientemente en This Life of Mine de SiriusXM con James Corden y aseguraba cómo su amor por Victoria Beckham se fue consolidando a lo largo de su matrimonio y cuáles fueron las razones por las que acabó enamorándose de ella.

"Simplemente me gustaba. No sabía cómo era ella como persona. En realidad, me gustaba como a la mayoría de la gente en ese momento, y no sabía con quién me iba a casar ni con quién iba a estar el resto de mi vida. No me di cuenta de lo fuerte que era, y eso es lo que realmente me atrajo de ella más que nada", explicaba David Beckham, quien además admitía que la cantante es "sexy". "Me gusta una mujer fuerte y me gusta el hecho de que trabaja duro. Me gusta el hecho de que es una gran madre", añadía. "Me gusta el hecho de que ella me cuida a veces, la mayor parte del tiempo, y ya sabes, hemos creado esta vida con cuatro hijos increíbles, que son las cosas más importantes de nuestra vida, por eso elegí a Victoria, por la forma en que ella dirige la familia", explicó Beckham.