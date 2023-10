Rebecca Loos confirma que David Beckham estuvo con "una despampanante modelo española"

Uno de los momentos más polémicos del documental de Netflix sobre los Beckham es el momento en el que se narra el "affaire" que David Beckham tuvo con su asistente personal, la neerlandesa Rebecca Loos. Entonces vivían en Madrid y su relación provocó la mayor crisis sentimental de la pareja. «Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar. Era la primera vez que Victoria y yo habíamos sido sometidos a una presión así en nuestro matrimonio», confiesa el exfutbolista en la docuserie.

«Parecía que el mundo estaba en contra nuestro», señala Victoria. «Estábamos enfrentados el uno contra el otro. Siempre habíamos estado juntos, conectados, pero cuando estábamos en España no sentimos que nos tuviéramos el uno al otro, y eso es triste. Ni siquiera puedo mencionar lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla». «De verdad, Victoria lo es todo para mí. Verla herida fue muy duro, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchas el uno por el otro, necesitábamos luchar porque valía la pena por nuestra familia y por lo que teníamos, en última instancia era nuestra vida privada», sentencia el empresario.

Por alusiones, y a pesar de vivir alejada del foco mediático desde hace años, Rebecca Loos ha concedido una entrevista al diario británico Daily Mail en la que carga contra David Beckham. «Es todo, 'pobre de mí'. Él necesita asumir la responsabilidad. Puede decir lo que quiera, por supuesto, y entiendo que tiene una imagen que preservar, pero se presenta a sí mismo como la víctima y me hace parecer una mentirosa, como si yo hubiera inventado estas historias. Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria».

En la entrevista, la neerlandesa confiesa que sí mantuvo una relación con el exfutbolista: «Creo que si hubiera querido mencionar este momento y lo difícil que fue, habría sido muy lindo para él haber dicho 'no fue mi momento de mayor orgullo'. Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento, pero él específicamente hizo que pareciera mi culpa, que él no tuvo nada que ver con esto».

Loos, que está felizmente casada y es madre de dos hijos, asegura que hablar del tema ahora es "tremendamente difícil": «También tengo una familia e hijos y ellos también tienen Google y pueden ver documentales. Y quiero que sepan que su madre fue lo suficientemente valiente como para enfrentarlos y defender la verdad», ha afirmado.

Loos revela además que ella no fue la única relación de Beckham en España. Asegura que en la fiesta que en 2003 Ronaldo celebró en su casa de La Moraleja, a la que asistieron 700 invitados y que se prolongó durante tres día, encontró a Beckham «escondido al fondo del jardín con una despampanante modelo española», de la que no ha revelado el nombre. «Aquello me dolió», ha confesado.

Además, Loos confiesa que horas más tarde Victoria Beckham la llamó al teléfono porque el futbolista no respondía sus llamadas, así que la dijo "no cuelgues, ve a buscarlo". Entré en la casa y subí las escaleras y vi a los dos guardaespaldas de David detrás de una puerta, entonces susurré «¡Es Victoria!» y uno de los guardaespaldas fue a buscarle. Cuando volvió con David vio a una modelo tumbada en la cama del dormitorio. Yo estaba que echaba humo, le miré, le di el teléfono y le dije: 'Tu mujer'», ha declarado. «Fue una sensación horrible y pensé: 'Estúpido'. Pero él me tenía, me había clavado las garras y yo estaba a su entera disposición», ha confesado.