David Beckham también se retoca. Te lo contamos

Los británicos premios BAFTA vienen siendo la versión europea de los Oscar y los Grammy, tal vez sin su glamour pero con esa pátina inglesa de clase y distinción tan difícil de imitar. La ceremonia ya ha dejado de ser una simple entrega de premios al cine, a los videojuegos y al audiovisual para tornarse el más sofisticado escaparate mundial de la tendencia, la elegancia, la exclusividad, la moda, el estelar culto al físico y la breve explosión de lujo y belleza justo antes de convertirse en silenciosa distinción. Efectivamente, no podía faltar la ya algo fantasmagórica figura de David Beckham, convenientemente acompañado por su pigmalión encarnado en Victoria Adams y/o Beckham. Ambos, sobre todo él, sorprendieron por el radical cambio de su rostro, que hacía evidente, siempre según criterio médico profesional, un meticuloso trabajo de reconstrucción y reconfiguración estética. Beckham está retirado del fútbol mundial. Simplemente ha asaltado los cielos; no puede ir más allá. Juega con naturalidad, simpatía natural y don de gentes en los mejores clubs del mundo. Manchester, Real Madrid, Milan… Secuestrado por el dólar, lleva al éxtasis a las multitudes del soccer norteamericano en el estadio del Los Angeles Galaxy. Desata la alarma en EEUU: a punto está de destronar al béisbol y al fútbol americano como deportes nacionales.

David Beckham criticado por publicar una foto besando en los labios a su hija de siete años larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@2100e1d8

Beckham es un hombre guapo, atractivo, sereno, tranquilo, soberano, dueño de sí mismo y aburguesado, gracias al patrocinio de su estilosa esposa Victoria. Conscientes de su poderío simbiótico, las mejores marcas lo convierten en imagen y referente. Se habla de él, se le critica, se le condena, se intenta ignorarlo. Se le odia, se le quiere, se le envidia. Es centro de conversaciones y especulaciones sobre el alcance y logros de la cirugía plástica desde que su matrimonio estuvo a punto de romperse por sus presuntas infidelidades, nunca demostradas ni desmentidas. Ángel caído y rehabilitado, responde con su seductora sonrisa a los rumores que preguntan inquisitorialmente sobre sus métodos médico-estéticos de rejuvenecimiento facial. Beckham valora e ignora serenamente esa verborrea que, fruto de la envidia, afirma que pudo haberse sometido a varios procedimientos estéticos de rejuvenecimiento facial. Ni confirma ni desmiente. Su rostro no denuncia excesivo cuidado de la piel, que luce natural, sin brillo y no excesivamente tonificada. Pero… no ha podido luchar contra las arrugas y la flacidez.

Rejuvenecimiento con inyectables

Según el Dr. Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca, a la vista de las fotografías, la ausencia de arrugas en el tercio superior de su rostro y contorno de ojos es gracias a los neuromoduladores que paralizan la acción de los músculos para evitar la formación de arrugas. Desde su aparición hace 22 años este tratamiento ha representado más de un 45% de todos los tratamientos inyectables, incluso más que el ácido hialurónico, llegando incluso a un 51,9% en 2019, según las estadísticas de la ISAPS (Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética). Pero los retoques estéticos no se quedan ahí, sino que también entramos en el mundo de los rellenos, con los que hay que ser muy discreto y quedarse mejor en menos que en más, respetando siempre los plazos protocolarios entre una sesión y la siguiente. El doctor Ángel Martín me confirma que se ha rellenado los pómulos.

Trasplante capilar

Uno de los cambios estéticos más visibles ha sido el de su cabello, símbolo visible de su personalidad única y su sentido del estilo. No tiene miedo de experimentar con diferentes looks, a lo largo de los años ha lucido una variedad de peinados, desde el pelo largo y suelto hasta el pelo corto y rapado. También ha lucido diferentes colores, desde el rubio platino hasta el castaño oscuro. Pero, como millones de hombres en el mundo, incluidos los famosos, al ir perdiendo pelo, Beckham ha optado por realizarse un implante capilar. Además, con las nuevas técnicas de microinjerto capilar, los resultados son muy naturales, casi imposible diferenciar un cabello original de uno trasplantado. Más que una cirugía, es una auténtica obra de arte. Eso si, es un largo proceso, tanto del procedimiento como del postoperatorios, pero sin molestias. En Clínica Menorca el Dr. Martín realiza la técnica más vanguardista, la Técnica Fue. Consiste en la extracción de los folículos del área donante de forma individual. Se practican pequeñas micro tunelaciones en el cuero cabelludo del área donante, de donde se extraen los folículos. Son mínimas inserciones cilíndricas aleatorias, por lo que se evita realizar cualquier tipo de cicatriz ni corte, dejando apenas ninguna marca visible.

Los folículos se cargan en un “implanter” (instrumental que inserta el folículo una vez atraviesa el cuero cabelludo). Y ya se puede lucir pelazo porque los resultados son definitivos, la zona receptora no tiene testosterona, la hormona masculina responsable del afinamiento, debilitamiento y caída del cabello.