Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrigida, gana en los juzgados

El tribunal ordinario de Roma ha absuelto a Javier Rigau de la denuncia por difamación que interpusieron Concetta Cinque y Girolamo Piazzolla , padres del que fue los últimos años el secretario de Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla. Según el escrito de acusación contra el empresario, se debía a las declaraciones que había realizado en un programa de televisión llamado ‘Domenica Live’ el 29 de septiembre de 2019, en el que definía al matrimonio como "una banda familiar" que había aislado a la actriz para "hacerse con su patrimonio", según publica Paloma Barrientos en "Vanitatis".

Según Rigau: "Es una sentencia de absolución plena que es la máxima sentencia de mayor rigor y contundencia en Italia. Me llamó mi abogado para comunicármelo. Es el resultado de una denuncia que me puso el 'excarabinieri' y padre del delincuente Andrea Piazzolla, ya condenado, y de su madre. En un programa conté que eran una banda familiar, que a través de la técnica de la persuasión de la mente habían aislado a Gina de su familia, de nosotros y de la gente más querida. Con mentiras tremendas y calumnias terribles. El objetivo principal y único era depredarla económicamente. Esta sentencia avala lo que yo he confirmado durante estos últimos años”. Javier Rigau, que nunca se divorció de la actriz, asegura que este documento legal permite, a partir de ahora, que en cualquier medio se pueda definir a estas personas con esos calificativos: “En Italia hay un gran revuelo porque demuestra la historia tan triste que vivió los últimos años mi mujer, aislada y sola con esta gentuza. Esta vez no he tenido que acudir a testimoniar porque ya la documentación presentada era suficiente. Ella fue una víctima de la persuasión que se puede hacer de la mente".

Durante los últimos años de la diva italiana, ésta vivía recluida en su casa de la Via Appia Antica y solo se relacionaba con Andrea Piazzolla, que se había convertido en administrador único de sus empresas. En 2017, Rigau explicaba a Vanitatis que "ella está mediatizada. En realidad, quien dirige y organiza la casa no solo es el asistente, Piazzolla, sino su familia entera. Sobre todo, la madre, Concetta. Estoy convencido de la mala influencia que ejercen sobre ella. Lo primero que hicieron fue separarla de su único hijo, Milko, al que consiguieron echar de la casa en el 2012, y un año después me tocó a mí".

Gina Lollobrigida falleció el 16 de enero a los 95 años, en la clínica Pio XII de Roma.