El hijo de Gina Lollobrigida carga muy duro contra su asesor traidor: “Maldito cobarde”

Gina Lollobrigida falleció a principios del 2023 a los 95 años habiendo sido traicionada por los hombres. El último en utilizar a la estrella del cine italiano fue su mano derecha, Andrea Piazzolla. Un joven de 35 años que se convirtió en su persona de confianza, llevando todas las gestiones de la artista en cuanto a la administración de su fortuna, así como también parece que lo hizo a nivel personal de manera más íntima. Sea como sea, su ayudante y consejero fue condenado a tres años de prisión el pasado mes de noviembre por desvalijarla, acusado de haberse apropiado de 9 millones de su fortuna. Pero más allá del dolor por la pérdida económica, el hijo de la actriz, Milko Skofic, también llora la parte personal.

El hijo de Gina Lollobrigida, fruto de su matrimonio con el médico eslavo Milko Skofic, ha querido sincerarse sobre todo esto concediendo una entrevista a ‘Daily Mail’. Ha querido relatar cómo fue la relación de su madre con Andrea Piazzolla, responsable de haber vaciado sus cuentas sigilosamente hasta que sus movimientos al final fueron demasiado evidentes. Un joven de 35 años, que llegó a la vida de la icónica intérprete italiana cuando tenía tan solo 21 años, pidiendo trabajo: “Al principio pensé que estaba haciendo el ridículo por sospechar de él. Parece adorar a mi madre y la está ayudando con las cosas. Quizá sea simplemente un buen samaritano”. Pero, efectivamente, hacía bien en sospechar de él.

A la espera de que se conozca la resolución judicial tras el recurso presentado por Piazzolla, el joven continúa en libertad. No se ha hecho efectiva la condena de tres años de prisión mientras se revisa su caso, pero no solo en lo económico tiene mucho que echarle en cara el hijo de Gina Lollobrigida. También se queja de cómo “ella cría todo lo que él decía” y cómo dificultaba que pudiese ver a su propia madre: “Vivía cerca de mi madre en caso de que ella me necesitara. Mi hijo solía ir allí todos los días y yo la veía cuando no estaba fuera por trabajo, pero de repente ya no podíamos. Cuando la llamé para preguntarle qué diablos estaba pasando, ella inventaba todo tipo de excusas o, cuando la llamaba, él cogía el teléfono y me decía que llamara más tarde. Ahora sé que la estaba aislando de nosotros”.

Milko Skofic destaca la fuerza que ha caracterizado siempre a Gina Lollobrigida, tanto delante como detrás de las cámaras: “Mi madre siempre había sido tan independiente y decidida que la veía como la fuerza impulsora y realmente no la enfadabas si podías evitarlo”. El problema es que cree que no actuó correctamente y, de poder tener la oportunidad imposible de volver al pasado: “Ahora desearía haber estado más presente”, se lamenta al citado medio británico. Y es que estar más alejado de lo conveniente le hizo no ver cómo las cuentas de su madre se estaban vaciando tan alarmante como sospechosamente.

Fue ahí cuando inició un proceso para hacerse con la tutela legal de Gina Lollobrigida, que no le fue concedida hasta 2019 en su segundo intento judicial. Ya era tarde. Acusaba a Pizzolla de manipular a su madre, aprovechando la situación de “vulnerabilidad” de la actriz: “No fue hasta que vimos sus libros bancarios de su cuenta en Montecarlo como parte de la investigación, cuando me di cuenta de que este tipo la había estafado por completo. Siete días a la semana, durante un año, cogía la tarjeta de crédito de su empresa a las 3 de la madrugada o a una hora loca como esa y sacaba 1.500 euros”. Y encima en el testamento se le han dejado al consejero traidor los derechos de imagen y de las películas de su jefa. Algo que su hijo aún estudia si impugnar el testamento o no, quizá esperará a que entre al fin en prisión cuando se revise el recurso presentado por Piazzolla.

“Una de las últimas cosas que me dijo fue: ‘Hice todo mal’”, confiesa además su hijo a ‘Daily Mail’, recordando cómo estaba “muy emocionada porque no me había visto en mucho tiempo. Creo que en ese momento se dio cuenta de todo lo que había perdido y de que había estado viviendo en una mentira. Ella seguía diciendo ‘no, no, no’”. Después llegó el trágico final de Gina Lollobrigida: “Durante algunas semanas estuvo dormitando y perdiendo el conocimiento. No sé si ella sabía que era el final o no. A veces ella estaba allí y luego su mente se distraía. Luego, una mañana, ella ya no estaba allí”. Así, falleció el 16 de enero de 2023: “Yo estaba sosteniendo su mano. Murió al día siguiente, poco antes del mediodía. No hubo resolución. No hubo paz”. Y no le desea esa paz a Andrea Piazzolla: “Y ese cobarde, ese maldito cobarde, no estaba allí. Le quitó todo y, de repente, cuando vio que ella no estaba consciente, el día antes de morir, se fue y no volvió”.