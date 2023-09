Kim Kardashian se pelea con su hermana Kourtney por un imperdonable robo

La vida televisada de la familia Kardashian deja tras de sí jugosos momentos. No todo es lujo y ostentación, aunque casi, pero gran parte del contenido de su serie se centra en la relación que mantiene Kim Kardashian con el resto de su clan. Como puede ser comprensible, hay ocasiones en los que se producen conflictos o situaciones incómodas que, en privado, se pueden solucionar con una conversación. Pero ellas no son personas de a pie y deben lidiar con sus problemas delante de las cámaras, aunque estén cómodamente tumbadas en el sofá de su casa. Así, hemos sido testigos de la nueva gran bronca de Kim con su hermana mayor, Kourtney Kardashian.

La relación entre Kim y Kourtney siempre ha sido tensa y han protagonizado incluso peleas en las que han llegado a las manos. Sin embargo, parecía que el tiempo había apaciguado el ambiente, ayudando a que se entendiesen mejor. Pero una nueva disputa deja claro que la relación entre ambas deja mucho que desear, porque incluso se acusan de traiciones y robos. Y es que la mayor de la familia acusa a la más mediática de haberle robado la idea de su boda con Travis Barker y que encima lo ha hecho solo para ganar dinero, como si le hiciese falta amasar más fortuna pisando los sueños de sus hermanas.

Kourtney Kardashian tenía muy claro cómo quería que fuese su boda con su amado, por lo que estudió mucho para ambientar su ‘sí, quiero’ en los años 90 vistos desde el prisma de Dolce Gabbana. Para ello estuvo revisando los archivos de la firma italiana, para lucir espectacular en Portofino el día de su enlace. Fue un éxito y los expertos en moda alabaron su look nupcial. Esto fue en mayo de 2022, pero cuatro meses después, en septiembre, Kim Kardashian aprovechó todo ese trabajo de documentación empleado para la boda para proponerle una colaboración a la firma para sacar adelante una colección para la Semana de la Moda de Milán.

Aunque pueda resultar nimio para muchos, para Kourtney ha sido una traición en toda regla, más por ser su hermana Kim Kardashian la responsable y por estar un interés económico detrás de esta ofensa: “Fue horrible que mi hermana usara mi boda como una oportunidad de negocio. Prefirió el dinero que a mí, por eso nunca me preguntó de verdad. No es que se olvidara de preguntarme o pensara que no me importaría, creo que no hubiera sabido qué hacer si mi respuesta era no”, asegura la mayor del clan a las cámaras de su reality familiar.

Kim Kardashian quiso excusar su supuesta traición: “Tengo que hablar con ella y explicárselo. Solo quiero que ella sea feliz. Fue un momento demasiado grande para que ella no se sintiera orgullosa”. Aunque tuvo la precaución de que los diseños que se mostraban sobre la pasarela no fuesen similares a los que lucieron en la boda de la discordia. Por eso se sentaron para arreglar su problema. Lo consiguieron. Un rato. Después se muestra el avance del próximo capítulo en el que ambas se gritan por teléfono muy enfadadas y además de insultos como “bruja”, se dicen “te odio”. Cosas de hermanas…