El bebé de Kourtney Kardashian, operado de emergencia antes de nacer

Kourtney Kardashian ha vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida y eso que sus 44 años de existencia han dado para mucho, incluso hasta para series de televisión. La mayor del televisivo clan estadounidense de origen armenio ha tenido que ser intervenida de urgencia en un hospital de Los Ángeles, aunque en realidad la paciente no era ella, sino su bebé no nato. Una complicación en su cuarto embarazo, justo en la recta final del mismo, le ha obligado a ponerse en manos de los cirujanos, con el miedo que esto conlleva por lo delicado de la intervención. Algo que le ha empujado a confesarse con sus seguidores en las redes sociales, quienes le sirven de apoyo emocional en momentos convulsos para ella.

Después de haber pasado ya por quirófano y poder respirar tranquila porque todo ha salido según lo previsto, Kourtney Kardashian ha detallado qué le ha sucedido a su bebé. Lo primero que ha querido hacer es dar las gracias a los profesionales que han atendido a su retoño incluso antes de dar a luz, porque considera que sin ellos no podría tenerle en cuestión de semanas en sus brazos: “Siempre estaré agradecida a mis médicos por salvar la vida de nuestro bebé”, comienza a escribir la hermana de Kim Kardashian, que ha elegido como vehículo de su duro testimonio una foto de su mano entrelazada con la de su marido, Travis Barker, cuando estaba en el hospital aún monitorizada y con la vía puesta en el brazo.

“Siempre estaré eternamente agradecida a mi marido, que corrió a mi lado, aunque estaba de gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme. Mi roca. Y a mi madre, gracias por cogerme de la mano en estos momentos”, continuaba dando gracias Kourtney Kardashian, después del tremendo susto que se ha llevado y el cual ha detallado sin problema alguno.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de someterme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo”, asegura la influencer, que no puede más que mostrar su respeto hacia “las madres que han tenido que luchar por sus bebés mientras estaban embarazadas”, como así le ha sucedido ahora a ella.

Aunque Kourtney Kardashian ha preferido reservarse el motivo de la operación de urgencia a su hijo, la cual era necesaria incluso antes de que llegase al mundo, sí que ha querido compartir este importante momento con sus fans. “Salir del hospital con mi pequeño en el vientre y a salvo es la mejor bendición”, zanja la estrella publicitaria, que ya está recuperándose en su hogar. De hecho, ni ella ni el bebé corren peligro, por lo que Travis Barker ya ha regresado a los escenarios: “Dios es grande. Viajé a casa a causa de una cirugía de emergencia para nuestro bebé. Estoy muy agradecido de que saliera bien. Quiero dar las gracias por todo el apoyo, la gira se retoma el viernes”, informaba.