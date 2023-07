Madonna confiesa que estuvo a punto de morir en una emotiva carta a sus hijos

La preocupación en torno a Madonna fue máxima el pasado mes de junio, cuando se conoció que tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, aquejada de una infección bacteriana grave. Fueron días de mucha tensión para su familia y amigos. También para su legión de seguidores, que dejaban a un lado el dolor de tener que posponer su cita con su ídolo sobre los escenarios en su gira mundial ‘The Celebration Tour’, para demandar más información sobre lo que le sucedía a la cantante.

Nuevo rostro de Madonna Madonna Madonna

Finalmente logró salir del hospital días más tarde, ya recuperada de su afección y las aguas volvieron a su cauce. Sin embargo, ahora unas nuevas revelaciones de la artista han dejado a todos con el corazón sobrecogido y es que a punto hemos estado de tener que lamentar una tragedia. Y esto mismo es lo que ha desvelado la propia Madonna a través de su cuenta personal de Instagram, donde se ha abierto en corazón y alma para narrar cómo fueron esos inciertos instantes en los que creyó que iba a morir, así como el importante papel que jugaron sus hijos en su batalla por la supervivencia.

Lo ha hecho a través de una carta pública en sus redes sociales, para así poner a sus seguidores en conocimiento de lo que ha optado por callar estas últimas semanas. Un silencio que ahora se rompe a modo de celebración y es que eso es lo que quiere la artista hacer con la vida, celebrarla, sacarle el máximo jugo y aprender de los malos momentos. Una carta dedicada a sus seis hijos, aunque en las imágenes solo se muestren a dos de ellos, Lourdes León y David Banda, además de sus incondicionales amigos que no le han dejado sola en ningún momento.

“El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, realmente puedes quedar atrapada en las necesidades de tus hijos y en la aparente interminable generosidad, pero cuando se dio la otra cara de la moneda, mis hijos realmente aparecieron para mí. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Marco la diferencia”, se confiesa Madonna con especial orgullo por cómo sus vástagos supieron estar a su lado cuando pensaba que la vida se le escapaba del cuerpo.

Además de estas palabras a sus hijos que han emocionado a propios y extraños, la cantante también le ha querido dar las gracias a sus amigos, como su representante Guy Oseary. Éste le ha demostrado ser un amigo incondicional, por ejemplo, aprovechando su bache de salud para regalarle una foto exclusiva de Andy Warhol con una chaqueta con la cara impresa de Michael Jackson, captada por la cámara de Keith Haring. Un detalle muy especial para ella. “Me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva, y qué afortunada soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido. Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo”, se despedía Madonna, que ha dejado claro ya que seguirá en los escenarios hasta que la salud se lo permita.