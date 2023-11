Madonna hace una parada cultural en Barcelona antes de poner rumbo a Portugal

Con el gran éxito de su gira mundialMadonna ha vuelto a impresionar en su paso por España. Durante dos jornadas, de este pasado miércoles y jueves, la estrella ha actuado para sus fans de España en el Palau Sant Jordi. La expectación era tan grande que las entradas se agotaron enseguida y no fue para menos, porque la diva del pop transportó a los asistentes a los años 80 al ritmo de ‘Holiday’ o ‘True Blue’.

Tras un espectacular concierto con 18.000 localidades vendidas y mostrando que a sus 65 años aún puede dar un gran espectáculo para rememorar sus 40 años de trayectoria musical, Madonna se dio un merecido descanso antes de seguir con su siguiente destino de la gira en Portugal. Este pasado viernes no ha querido perder la oportunidad de visitar algunos de los puntos más turísticos de la ciudad condal: como la Sagrada Familia o la Casa Batlló.

A las 15:35 horas comenzaba su experiencia como turista. La primera parada fue la casa diseñada por el arquitecto Antoni Gaudi, uno de los puntos más importantes del paseo de Gracia. A su salida del vehículo varios Mossos d'Esquadra la escoltaron al interior haciendo un pasillo para bloquear el paso de los muchos turistas. En el interior de la Casa Batlló estuvo una hora, hasta que finalmente salió por una puerta secundaria y se encaminó a su segundo destino: la Sagrada Familia.

Esta no es la primera vez que decide salir a explorar la ciudad. El pasado martes fue vista mientras hacía ciclismo, como muchos turistas en Barcelona, por el paseo que está junto al mar de Barcelona.

Y es que a la Reina del Pop se le están acabando los días hasta su siguiente concierto. Portugal es el nuevo punto en su gira ‘The Celebration Tour’ y deberá estar antes del próximo lunes 6 de noviembre para su concierto en la ciudad. No cabe duda de que en los días sucesivos se podrá ver a una Madonna visitando Lisboa, e incluso puede que Oporto si tiene tiempo entre conciertos.

Hace algunos meses el grave susto de la cantante puso sobre aviso a su familia. Los ensayos eran excesivos y no se cuidaba lo necesario, por lo que se llegó a temer por su vida. Por suerte, y gracias a su cambio de actitud, no hubo más sustos y su gira solo se pospuso un poco. Sin embargo, Madonna continúa arrasando y dándolo todo en sus conciertos, esperemos que no a expensas de su bienestar físico.