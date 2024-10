Meryl Streep, ¿enamorada a los 75? El rumor que no cesa

"Cuando tenía 20 años, no tenía dinero y dormí en la calle debajo de un árbol, pero me prometí que un día lo haría en el Hotel Ritz". La actriz Meryl Streep ha cumplido con creces esa promesa y otras que, tal vez, no pronunció en voz alta, como mantenerse en la cima del cine a los 75 años. O enamorarse. Bueno, eso dicen unos rumores que cada vez toman más cuerpo de veracidad.

El afortunado sería Martin Short, su compañero en la serie de televisión "Only Murders in the Building" ("Solo asesinatos en el edificio") cuya cuarta temporada se emite desde agosto. La pareja de actores fue sorprendida en un restaurante de Santa Mónica (California) la noche del 16 de octubre. Era solo una cita más de muchas que se vienen repitiendo en los últimos meses.

En octubre de 2023, Meryl Streep anunció que se separaba de su marido, el escultor Don Gummer, tras 45 años de matrimonio. Desde entonces, su vida amorosa ha despertado una curiosidad que va en aumento, algo que a ella parece divertirle. En enero de 2024, durante la ceremonia de los Globos de Oro, Meryl y Martin derrocharon una complicidad que no pasó desapercibida. Fue el inicio de las especulaciones. El verano pasado aparecieron de la mano durante el estreno de la cuarta temporada de "Only Murders in the Building".

Meryl Streep y su marido Don Gummer en los Óscar de 2018 Gtres

Si es o no enamoramiento, solo ellos sabrán, lo que no hacen es esconder sus sentimientos de cariño cuando salen a cenar en pareja o asisten a espectáculos de Broadway. Martin Short ha desmentido los rumores en varias ocasiones. En un episodio del podcast Club Random con Bill Maher, emitido en enero de 2024, insistió en que eran "simplemente amigos muy cercanos". En agosto, volvió a ello: "Creo que una amistad nunca deja de crecer cuando trabajas con alguien y lo amas".

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, protagonistas de la serie Craig Blankenhorn HULU

El actor, de 74 años, estuvo casado con Nancy Dolman desde 1980 hasta su muerte, por un cáncer de ovario, en 2010. Desde entonces no ha confirmado una relación sentimental con nadie y todavía recuerda con gran delicadeza a Dolman. "Cuando las personas mueren, se acercan a quienes las aman", comentó en 2019. "La idea de que simplemente se termina, y no hablar de ellos, está mal… Para mí, ella todavía está aquí".

Mientras, los medios no dejan de deleitarse con la maravillosa posibilidad de un amor maduro o de que la vida acabe imitando al arte, igualmente maravillosa si finalmente la relación se queda en una bonita amistad.