Meryl Streep: ruptura matrimonial tras ser la reina de Oviedo

Este pasado 20 de octubre han tenido lugar los Premios Princesa de Asturias 2023, en los que la intérprete estadounidense Meryl Streep ha sido galardonada en la categoría de Artes. Antes de llegar a la gala la actriz fue acogida con una calurosa ovación entre todos sus fans, a la llegada al evento tuvo un momento de complicidad con la Familia Real. La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, acompañadas junto a su madre Doña Letizia, intercambiaron unas palabras con ella, con notable ilusión. Pero uno de los momentos que más marcó en la jornada fue su emotivo discurso con el que evidenciaba el gran honor que sintió al recibir dicho premio. Sus palabras y la manera con la que alzó su galardón quedarán grabados para ella en su recorrido profesional.

Meryl Streep en su discurso en los Premios Princesa de Asturias 2023 Gtres

Sin embargo, la actriz de ‘Los puentes de Madison’ no ha salido aún del foco mediático y tras recibir el reconocimiento a su trayectoria artística en los Premios Princesa de Asturias 2023, ha anunciado su separación definitiva con su marido, Don Gummer. Según informan desde Page Six, la pareja lleva separada “más de 6 años” y aunque esto pueda impactar a algunos, ya que la actriz llevó su alianza de matrimonio durante los premios, no se les había visto juntos desde los Oscar de 2018.

En esa misma gala la actriz dedicó unas palabras muy especiales a su marido: “Puedes ser la actriz más premiada del mundo, pero si después de 40 años los brazos de ese hombre que te mira enamorado desde la platea siguen siendo ese lugar seguro donde te sientes amada y comprendida, solo eso es el verdadero éxito, y no la estatuilla que tienes entre las manos”, relató en su discurso mostrando el fuerte afecto que ha sentido por su pareja y padre de sus hijos.

En el comunicado que la portavoz de Streep ha hecho al medio anuncia que: “Don Gummer y Meryl Streep han estado separados durante más de 6 años y, aunque siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas”.

La portavoz ha matizado que el desenlace de la separación no se debe a rencores entre la pareja ya que sienten un gran afecto mutuo: “siempre se cuidarán el uno al otro, han elegido vidas separadas”.

El icono mundial ganadora del Oscar a sus 74 años, Meryl Streep y el elogiado escultor de 76 años, Don Gummer, se conocieron en 1978, al poco tiempo de que la pareja de la actriz, el actor John Cazale, falleciera por un cáncer de pulmón. Gummer y Streep fueron presentados por su hermano Harry y a raíz de esto surgió el amor entre ambos. La pareja tiene cuatro hijos en común: Henry Wolfe, cantautor de 43 años, Mamie Gummer, actriz de 40, Grace Gummer, de 37 y Louisa Jacobson, de 30 años.