El erróneo diagnóstico de Halle Berry: "Mi médico no me preparó"

La actriz Halle Berry ha participado en una charla junto a la primera dama estadounidense, Jill Biden, sobre la premenopausia. La actriz no solo habló de su propia experiencia sino que además reveló una anécdota que pone en evidencia la falta de información que aún existe sobre el tema incluso entre profesionales de la salud.

"Hoy tuve el placer de ser parte de ‘'Un día de conversación irracional’', un espacio en el que los productores, escritores, directores de espectáculos y de estudios escuchan a la gente hablar sobre lo que es importante para ellos y relevante para que se puedan crear películas y programas de televisión que importen y que resuenen en el público. Por supuesto, hablé sobre la menopausia. ¡Estoy muy agradecida de continuar la conversación sobre un tema que es muy querido para mi corazón y que afecta a la mitad de la población!'', escribió la intérprete en su perfil de Instagram, junto algunas imágenes del encuentro.

Durante la charla, Berry confesó cómo se enteró ella de que se encontraba en la fase de premenopausia. "En primer lugar, mi ego me aseguraba que me iba a saltar la perimenopausia. Estoy en plena forma. Estoy sana. Logré dejar la insulina y controlar mi diabetes desde que tengo 20 años. Eso hizo que pensara: ''Puedo soportar la menopausia. Voy a saltarme todos esos síntomas''. Yo no tenía mucha información al respecto en ese momento. A los 54 años conocí al hombre de mis sueños (compartió en alusión al músico Van Hunt) y un día, al sentir un dolor extremo después de tener relaciones sexuales, decidí ir al médico". "Sentí como si tuviera hojas de afeitar en la vagina. Corrí hacia mi ginecólogo y le dije: 'Dios mío, ¿qué está pasando?’ Fue terrible”, recordó, y explicó que no siente vergüenza de compartir su historia, porque es consciente de que puede ayudar a otras mujeres. “Él me dijo: ‘Tienes el peor caso de herpes que he visto en mi vida’. Sorprendida, yo le respondí: ‘¿Herpes? ¡No tengo herpes!’".

Inmediatamente, para descartar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, tanto ella como Hunt se hicieron pruebas cuyos resultados fueron negativos. Fue entonces cuando la actriz se dio cuenta de que la sequedad vaginal era uno de los síntomas de la premenopausia. "Mi médico no tenía conocimientos y no me preparó. Fue entonces cuando supe: ‘Dios mío, tengo que usar mi plataforma’. Tengo que usar el lugar privilegiado que ocupo y empezar a hacer un cambio y una diferencia para otras mujeres", afirmó.

Berryterminó su comparecencia pidiendo a la audiencia que ayuden a "cambiar la forma en que la cultura ve a las mujeres en esa etapa de la vida".