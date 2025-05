Ni mujer ni spin-off de su personaje en 'Muere otro día': Halle Berry se pronuncia sobre el futuro de James Bond

La expectación en torno al futuro de James Bond no decrece. Este 2025 se cumplirán cuatro años desde que Sin tiempo para morir llegó a los cines de todo el mundo suponiendo además el punto y final para el agente 007 encarnado por Daniel Craig, y desde entonces no hemos hecho sino elucubrar con quién vestirá el esmoquin del espía británico.

Teorías hay muchas, y ahora que Amazon se ha hecho con el control creativo de la franquicia cualquier cosa puede pasar, pero hay algo que debe permanecer inalterado para que James siga siendo James, o al menos así lo opinan varias voces dentro de la industria.

James es mucho James

Lo primero y como nos recordó Pierce Brosnan, quien diera vida al personaje desde 1995 hasta 2002 es que tiene que ser británico, y lo segundo, como también lo cree Jenna Ortega, es que ha de ser un hombre.

De hecho, Sin tiempo para morir ya tonteó con la idea de una 007 mujer y la idea no acabó de cuajar, pero fue por la película en sí, no por este hecho que se resolvió en unos pocos minutos, y es que una cosa es adaptarse a los tiempos que corren pero manteniéndose fiel a la esencia de la creación de Ian Fleming y otra muy distinta es lo que hizo ese infame film con su legado, incluso con el del propio Daniel Craig.

Enfados de un servidor aparte, una de las actrices que mejor entendió el equilibrio entre acción, sensualidad y carisma que exige la franquicia fue Halle Berry, que interpretó a Jinx Johnson en Muere otro día, la última entrega de Brosnan. Precisamente sobre su papel habló la actriz durante la rueda de prensa del jurado del Festival de Cannes, que ha prohibido la desnudez y los vestidos voluminosos, en el que participa este año como miembro junto a los también intérpretes Juliette Binoche y Jeremy Strong.

Preguntada por Variety sobre si le gustaría volver al universo Bond con un spin-off de su personaje o incluso como la propia 007, Berry fue tajante: "No sé si 007 debería ser una mujer". Y sobre la posibilidad de una película centrada en Jinx, afirmó que "hubo un momento en el que eso pudo pasar. Probablemente debió pasar. Me habría encantado que pasara", por lo que no parece que vayamos a tener nuevas sobre ello al menos en un futuro cercano.