¿Quién es Maye Musk, la mujer que mejor controla a Elon Musk?

Se llama Maye, tiene 76 años, inteligente, vital, cosmopolita y… la mujer en la que más confíaElon Musk. Dicen que el ex amigo de Donald Trump, les separan unos cuantos criterios, por lo que la “idílica” amistad entre ambos, su flechazo político, venera a Maye. Y es que se trata de su propia madre, septuagenaria, si, pero con una vitalidad a prueba de bombas.



Estamos ante un icono de la moda internacional, una modelo que sigue en activo en la actualidad y que recientemente se subió a la pasarela para desfilar para la importante firma china Juzui, en la Semana de la Moda de Nueva York. A lo largo de su carrera, que dura más de cincuenta años, ha trabajado para exclusivas casas como Dolce&Gabana, Philips Plein o Christian Siriano, en pasarelas de todo el mundo. Además, es embajadora de la firma de cosmética CoverGirl.

Portada del libro de Maye Musk, madre de Elon Musk Amazon



También es escritora, como lo demuestra su libro “A woman makes a plan”, publicado en el mes de diciembre del año 2019. Elon adora a su madre, la cuida y la mima, y tiene en ella a uno de sus mayores apoyos y consejeras. Entre los dos no existen secretos, son madre e hijo, si, pero también confidentes.



Maye y su gemela Kaye nacieron el 19 de abril de 1949 en la localidad canadiense de Regina, pero se mudaron con su familia a Pretoria, Sudáfrica, en 1950. En 1989 volvió con sus hijos a Canadá. Poco después se divorció de su marido, dicen, por la mala vida que la daba. Finalmente, se instaló en Estados Unidos. Al margen de su profesión de modelo es dietista, imparte conferencias, asesora a pacientes y escribe artículos sobre temas relacionados con el mundo de la salud. Es miembro de The Academy on Nutrition and Dietetics.