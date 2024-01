Shannen Doherty, enferma de cáncer, prepara su funeral: «Hay muchos que no quiero allí»

La actriz ha entregado ya al albacea de su testamento una lista con los nombres de las personas que quiere que asistan a darle su último adiós.

Diagnosticada de cáncer desde 2015, Shannen Doherty ha dado muestras de ser una luchadora imparable. La actriz culpó entonces a sus representantes que al parecer no habían pagado el seguro médico durante el año en el que fue diagnosticada su enfermedad. Un año más tarde, Doherty reveló con tristeza que el cáncer que padecía se había extendido a las glándulas linfáticas.

La actriz de "Sensación de vivir" y "Embrujadas" se sometió primero a una masectomia, una medida que no fue suficiente ya que poco tiempo después necesitaba iniciar un tratamiento de radioterapia y quimioterapia.

Una lucha incansable que se ha prolongado en el tiempo. En 2020, la intérprete concedió una entrevista en la que reveló que el cáncer que padecía desde hacía cinco años había remitido y que se encontraba en grado cuatro. «Es un trago muy amargo en todos los sentidos. Tengo días en los que me pregunto: ¿por qué yo? Pero después pienso: ¿quién si no? ¿quién merece esto? Nadie», dijo.

Ahora, Shannen Doherty ha vuelto a copar todos los titulares de la prensa después de revelar cómo le gustaría que fuese su funeral. «Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí», ha dicho durante el último episodio de su podcast 'Let's Be Clear'. Ante su mejor amigo, Chris Cortazzo, y albacea de su testamento, la actriz ha dejado claro que sólo quiere que asistan aquellas personas que tengan las mejores intenciones: «En realidad no les agrado, y tienen sus razones, y es bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral», ha sentenciado.