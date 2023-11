Shannen Doherty empeora al llegar el cáncer a sus huesos: “No me quiero morir”

Shannen Doherty ha ofrecido en los últimos meses malas noticias que han hecho preocupar mucho a sus incondicionales fans. Su batalla contra el cáncer viene de lejos, más de ochos años, pero el pasado mes de julio daba a conocer que había sido diagnosticada de metástasis en el cerebro. Un nuevo revés en su salud que llega poco después de anunciar el sentimental. Ese que informaba que su matrimonio con su tercer marido, Kurt Iswarienko, se ha ido al traste y han iniciado el proceso de separación. Se le acumulan las malas noticias, porque ahora vuelve a tomar la palabra para confesar que el cáncer ha llegado a afectar a los huesos, lo que hace de su diagnóstico un horizonte poco optimista.

Tras haber pasado por varias sesiones de quimioterapia y radioterapia, así como a la correspondiente mastectomía, Shannen Doherty trae malas noticias. Así lo ha dado a conocer a ‘People’, donde informa que la enfermedad ha llegado a los huesos, lo que dificulta su recuperación y pone en peligro su vida: “Cuando te preguntas ¿por qué yo? ¿por qué tuve cáncer? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué estoy en fase 4? Todo te lleva a buscar el propósito más importante de la vida”, declara en su dura entrevista. De ahí que quiera dar voz a los enfermos de cáncer terminal con un nuevo proyecto en formato podcast, pues se niega a sentarse a esperar: “La gente da por sentado que esto significa que no puedes andar, que no puedes comer, que no puedes trabajar. Te ponen de patitas en la calle a una edad demasiado temprana. Estás acabado, estás jubilado. Y no es así”.

La afamada actriz que marcó a toda una generación no está dispuesta a que los dramas que llegan a su vida no le dejen disfrutar de lo bueno que el universo le coloca en su camino. “No es que tenga miedo a morir, simplemente no me quiero morir”. Por eso es optimista cuando mira al futuro y cree que “mi mejor recuerdo está aún por llegar. Me levanto y me acuesto dando gracias a Dios, rezando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y con la espiritualidad. Mi fe es mi mantra”, asegura.

Shannen Doherty afronta asustada la primera sesión de radioterapia larazon

Nuevo proyecto sin miedo al futuro

Así, se ha metido de lleno en un nuevo proyecto profesional que le ha llenado de ilusión, como así ha querido compartir con sus seguidores, que pronto podrán escucharla también a través de un nuevo podcast para iHeartRadio. Un espacio en el que se centrarán exclusivamente en su vida, en conocerla mejor, al detalle, en su propia voz. Se hablará de su trayectoria profesional frente a las cámaras, pero también se abordarán aquellos capítulos importantes de su vida que pasa lejos de los focos y los sets de rodaje. Su lado más íntimo y desconocido.

Será a principios de diciembre cuando se comience a emitir por las ondas esta nueva incursión profesional para Shannen Doherty. Es la primera vez que se lanza a esta aventura, pero siente la necesidad de contarle al mundo quién es. Para eso, repasará los capítulos más importantes de su vida, donde la lucha del cáncer tendrá un destacado protagonismo, porque desea dar visibilidad a la enfermedad: “Explorarán todas las diferentes fases y etapas de la enfermedad, incluso cómo es perder el cabello y cómo hay que ser auténtico con uno mismo”, detalla la propia intérprete para la revista ‘People’.

Hace unos meses que Shannen Doherty anunciaba que el cáncer de mama con el que batallaba desde 2015 ha terminado afectando al cerebro. Tiene metástasis y está en la etapa 4 de la enfermedad. Por eso quiere que, con ayuda de sus propios médicos, arrojar luz sobre cada etapa de la lucha, lo que para ella supone un “estimulante” viaje. “Cuando trabajo y soy creativa no hay lugar para la depresión en absoluto. Me da alegría (…) Me hace muy feliz. Incluso, los productores me dijeron ‘¿en serio vas a hacer tres episodios en un día? Es mucho’. Y yo pensé, podría hacer cinco en un día”, contaba en la entrevista cómo la emoción por grabar su podcast le ha hecho superarse. Ahora bien, hablará de muchas cosas, muchos secretos saldrán a la luz, pues no todo se centrará en su última batalla, pues ha librado muchas más.