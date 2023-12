Se suicida Emmanuelle Debever, la actriz que acusó a Gerard Depardieu de agresión sexual en 2019

Emmanuelle Debever se ha suicidado a los 60 años de edad. La actriz, que acusó a Gerard Depardieu en 2019 de agresión sexual, se ha quitado la vida el mismo día que iba a emitir el canal France 2 de televisión el documental "Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre".

Gérard Depardieu Photocall of the Netflix program "Marseille" in Marseille on february 18th 2018 Bruno Bebert / Bestimage Gtres

El triste final de Emmanuell Debever ha generado una gran conmoción en Francia. Aunque se ha conocido hoy la muerte de la intérprete, se produjo el pasado 7 de diciembre. La actriz, después de dejar una sospechosa nota , decidió tirarse al río Sena. Su pareja, al descubrir el escrito, alertó a las autoridades. Aunque los equipos de rescate encontraron a Debever, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Escrito de Emmanuelle Debever sobre Gerard Depardieu tras acusarlo de agresión sexual Facebook

"El monstruo sagrado se permitió muchas cosas durante este rodaje... Disfrutar de la privacidad dentro de un carruaje. Deslizando su enorme pierna debajo de mis faldas, supuestamente para hacerme sentir mejor... Yo, sin dejarme hacerlo. Aquí, con la mirada fija en el patíbulo, una cabeza estaba a punto de caer. De ahí mi mirada", escribió Deveber en Facebook cuando acusó a Gerard Depardieu en 2019. La pareja de actores trabajaron juntos en el rodaje de la película "Danton" en 1982. Tras el estreno del film, la actriz decidió alejarse del foco mediático, a pesar de tener una gran carrera por delante en el mundo de la interpretación.