Gerard Depardieu vuelve a ser objeto de polémica con un nuevo vídeo

El actor francés Gerard Depardieu ha vuelto a mostrar su faceta más desagradable hacia las mujeres en un documental emitido por el canal televisivo ‘France 2’. Durante los últimos días no se ha parado de comentar el machismo y las agresiones que sufren las mujeres en la industria del cine. Y es con este comportamiento que el actor confirma de nuevo el poco respeto que mostró en el pasado hacia las mujeres.

En el mes de octubre Gerard Depardieu denunció el “linchamiento mediático” al que se le estaba sometiendo. En una carta abierta para el diario Fígaro aseguraba que: “ya no puedo consentir lo que he estado oyendo y leyendo sobre mí en los últimos meses. Creía que no me importaba, pero no. Todo me está afectando”.

El actor afirmó que “nunca ha habido coacción, violencia o protesta” y concluía su carta: “Toda mi vida he sido provocador, extrovertido, a veces grosero... Nunca quise hacer daño, y pido disculpas por haberme comportado como un niño tratando de entretener a la multitud. Pero no soy un violador ni un depredador”, una provocación con la que se muestra la necesidad de movimientos como el “Me too” para una industria que no trata igual a hombres y mujeres.

Sin embargo, no parece que el actor consiga alejar la polémica de sí mismo. Depardieu fue invitado en el 2018 al 70 aniversario de la formación de Corea del Norte, momento en el que se grabó este vídeo en el que se muestran gestos obscenos y comentarios sexistas que hace a una actriz del mencionado país: “venga haz la foto mientras le toco el culo”, decía entre risas y en un tono totalmente inapropiado mientras posaba junto a la mujer. “Vas a ducharte pensando en mí. ¡Qué bonito día!”, concluía.

Imagen de archivo distribuida que muestra al actor francés Gerard Depardieu durante la ceremonia de apertura de una bodega en Moscú, Rusia,en 2007. larazon

Las imágenes, a pesar de que fueran realizadas antes de que estallara la polémica sobre las 13 acusaciones de violencia sexual, no han tardado en hacerse virales y sus compañeros de profesión han respondido calificando su actitud como “inapropiada”. El director de cine Marc Missonnier afirmó en el mismo documental emitido: “Podemos decir que el mundo del cine francés no ignoraba el comportamiento problemático de Gerard Depardieu”.