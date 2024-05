Sylvester Stallone subasta sus relojes de lujo: pide 6 millones por sus once tesoros

Tener una de las mayores fortunas de Hollywood no te promete tener una gran liquidez. De ahí que sean cada vez más las estrellas que ponen a la venta sus recuerdos más preciados para darle una inyección a sus cuentas corrientes, como así acaba de animarse a hacer Sylvester Stallone. El afamado actor de acción ha querido deshacerse de parte de su exclusivo joyero, concretamente de once de sus relojes más preciados y que formaban parte de su colección privada. Ahora sus piezas más destacadas están al alcance de cualquiera, al menos sí de aquellos que puedan permitirse el lujo de gastarse los 6 millones de dólares que pide inicialmente el intérprete de ‘Rambo’ para encontrarle nuevo dueño.

Sylvester Stallone Sotheby's

Y es que los 6 millones de dólares es tan solo la cifra inicial con el que se inicia la subasta confiada a la prestigiosa casa Sotheby’s de Nueva York. Las pujas abrirán el próximo 5 de junio, pero ya se está calentando motores para animar al público y atraer posibles compradores a esta nueva colección de relojes de alta categoría que hasta hace poco brillaban desde la muñeca de Sylvester Stallone. Entre ellos, tal y como destacan desde la compañía encargada de su subasta, estaría la joya de la corona del actor, un Patek Philippe Grandmaster Chime, cuyo precio inicial se estima en los 2,5 millones de dólares, al ser considerado uno de los relojes de pulsera más complejos, como subrayan desde ‘The Hollywood Reporter’.

Como decíamos, estas cifras que se manejan evidencian tan solo dónde comienzan las pujas. La idea inicial es que el actor se haga de oro con la venta de sus once preciados relojes. Y tiene todo a su favor para que se cumplan sus pretensiones económicas, pues en una subasta benéfica en 2019 un reloj similar al considerado su joya de la corona fue sacado a subasta y el nuevo dueño se lo llevó por 31 millones de dólares. El de Stallone comienza en los 2,5 millones de dólares, pero se estima que alcancen fácilmente los 5 millones y más para aquellos dispuestos a incrementar el precio por quién era su anterior propietario.

Imagen del reloj más preciado de Sylvester Stallone Sotheby's

Para llamar a los fans de Sylvester Stallone a rascarse el bolsillo y catalogar sus relojes más allá de su valor inicial, el propio actor ha explicado cómo llegaron esas piezas a su colección privada. Lo ha hecho con un vídeo compartido por la propia casa de subastas Sotherby’s en el que detalla que el Patek Philippe Grandmaster Chime es una de sus joyas más queridas. Pudo ser suya después de mucho esfuerzo, no solo para reunir el inestimable montante que vale, sino porque tuvo que escribir personalmente a la cúpula de la compañía para convencerles de que se lo vendiesen. Eso sí, este reloj, que él llega a definir como “obra de arte” y que compara con un cuadro del mismísimo Monet, nunca ha salido de su embalaje original, pues ha optado por no llevarlo nunca puesto por miedo a perderlo por el camino o que llamase la atención de los amigos de lo ajeno. Pero esto le da un mayor valor si cabe, pues no puede considerarse de segunda mano, aunque en la caja que lo protege está grabado el nombre de su afamado dueño original, que ahora prefiere el dinero a tener esta joya aparcada en su colección.