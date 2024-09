Tamara Falcó y el gurú de su buscado embarazo

Los temas ginecológicos siempre han sido un asunto que ha ido parejo a Isabel Preysler en sus distintos matrimonios. Hasta vivimos a finales de los ochenta el robo de su agenda, donde la socialité anotaba cuidadosamente sus fechas íntimas. Una España que se estaba abriendo al cuore especuló con un posible embarazo, tras la relación de la filipina con el ministro socialista Miguel Boyer. Isabel comunicaba a golpe de revista el nacimiento de sus retoños y todos permanecíamos ajenos a la concepción de sus hijos. No es así con Tamara Falcó, la marquesa de Griñón. La también socialité, pero, sobre todo, comunicadora y diseñadora, no tiene esa frialdad con tacto baldosín esmaltado de su progenitora. Tamara es todo calidez, naturalidad y una ingenuidad que a veces no deja ver a una mujer trabajadora y cumplidora, que puede en una misma semana dar un «show cooking» en Marbella para presentar la nueva tienda de Porcelanosa, conduciendo un evento complejo con frescura, asistir al desfile de Pedro del Hierro, volar a Sisley desde París o presentarse en Barcelona como gran «ambassador», junto a Wella Professionals, en el salón Anara. Una relación gestada gracias a su buen hacer con la marca Opi, también de la casa alemana.

Tamara Falcó, en un acto organizado por Ana Lérida, de Anara Gtres

Esa Tamara que parece que flota, pero que no para de madrugar, decidió utilizar su plataforma en «El hormiguero» (amén de los corrillos de prensa de los eventos) para desgranar su vida. Allí, condenamos y perdonamos a Íñigo Onieva. Allí, la casamos y ahora, la queremos embarazar. Le está costando y en esta vida de click, la marquesa ha empezado a dar unas innecesarias explicaciones, a las que se ve abocada. Vestida de rojo CH y abotonada hasta el cuello, se abrió en el salón Anara de la parte alta de Barcelona. La habían «pillado» ya en la clínica Fertilitas, pero ella quería dejar claro que no se estaba manejando una «in vitro», algo que va en contra de sus principios religiosos. Confirmó: «Hay una médico en Barcelona y está tratando todo desde el interior. Estoy con ella y Xevi Verdaguer.Valorando dentro de mis valores morales». Verdaguer es un mix entre «coach» televisivo, fisioterapeuta, osteópata, acupuntor y «nutri», que trata las enfermedades holísticamente y apuesta por lo integrativo. Ella, que siempre ha sido de consejeros espirituales, también los tiene en la salud. Verdaguer también es psiconeuroinmunólogo y la trata partiendo de la microbiota intestinal. Nada de inseminaciones y sí, mucho conocer los biorritmos fértiles del matrimonio. Una vez más, la marquesa de voz aniñada y acento de renta alta, es coherente.