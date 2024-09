Tamara Falcó se escandaliza a sí misma al hablar del sexo con Íñigo Onieva: “Me va a matar”

Este jueves 26 de septiembre ha sido un día especialmente intenso paraTamara Falcó. Después de estar tomando apuntes en el ‘front row’ de los mejores desfiles de la Semana de la Moda de París, ha regresado apresuradamente a Madrid para cumplir con sus compromisos laborales. Pero lo ha hecho con contratiempos que le han dificultado mucho la tarea. Cuando estaba ya sentada en primera clase en el avión de vuelta a la capital, junto a la infanta Cristina y Chelo García Cortés, una mujer embarazada impidió que el vuelto despegase en el último instante. Ha llegado con retraso a Madrid y encima viendo cómo ha sido víctima de un bulo viral que lleva meses infectando las redes sociales. Pese a todo, ha sobrevivido al jueves y ha llegado puntual a su cita con Pablo Motos y sus compañeros de la tertulia de ‘El Hormiguero’. Eso sí, tampoco esta parte del día ha salido como ella esperaba.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva junto a Philippa Falcó Junot Instagram

“Hablando de ecografías, Tamara, he visto en Instagram que te están preguntando en las revistas de corazón… preguntando o intentando que les dijeses que te vas a quedar embarazada ya”, preguntaba el presentador a su colaboradora tras ver el rostro en 5D de unas emocionadas mamás. “Ya, es que cuando estás soltera, te preguntan sobre cuándo vas a tener novio. Cuando te casas, cuándo vas a tener un bebé. Eso es así. Entonces le dejas de importar a todo el mundo, porque el segundo hijo al parecer, dice mi hermana que nadie le felicitó, ni siquiera”, se quejaba la marquesa de Griñón de la constante pregunta a la que debe hacer frente y que considera de “mal gusto”, como el resto de integrantes de la mesa de debate.

“Ya, lo que pasa es que yo creo que a los directores de las revistas del corazón eso no les vale”, sentencia olvidando que recurre a ellas para hablar de estos temas. Pero dicho esto, mientras denunciaba que no era correcto preguntarle a una chica sobre sus planes con la maternidad o los métodos que utiliza para llevarlos a cabo, sin más se ha puesto a contar su propio caso. “Yo la verdad que llevo tiempo tomándomelo con filosofía. Es verdad que llevo intentando quedarme embarazada desde que nos fuimos en nuestro viaje de novios y no se ha dado, pero como tengo mucha confianza en Dios, se dará. Y mientras tanto, estoy probando con varios métodos, pero ahora estoy con Xavi Verdaguer, que se está ocupando también con microbiota. Y después con otra doctora de Barcelona, que la pobre no quiere aparecer en nada”, suelta de carrerilla desviando el leitmotiv del debate que era condenar lo inoportuno que es hacer la pregunta y no tanto entrar en detalles a la hora de responderla.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero' X

Tamara Falcó ha contado incluso cómo sus creencias religiosas entran en conflicto con la búsqueda activa de la maternidad: “Pero para mí es un poquito… normalmente la gente va a fecundación in vitro, que es lo más normal. Sin embargo, yo tengo mis creencias y entonces para mí son mucho más limitadas mis opciones. Pero esta última doctora que he probado me ha dado muchas esperanzas”. Dicho esto, aclara que este nuevo método, en realidad, se basa en el acto sexual en sí, en su versión más tradicional. Ahí es cuando comienza a ponerse nerviosa, los colores se le suben al rostro y comienza a moverse inquieta en la silla, llegando a dar la espalda a la cámara y sin saber dónde mirar: “Íñigo me va a matar”, dice un par de veces antes de remangarse y entrar en un tema delicadamente íntimo: “Me va a matar, porque claro… él también tiene que… pues…”. “¡No sigas!”, le ordena Pablo Motos al ver que se avecinaba un lío para la marquesa del que no era capaz de salir airosa: “Vas a dar la pista y se va a liar”.