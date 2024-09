Tamara Falcó, sobre su tratamiento de fertilidad: "Diferentes opciones dentro de mis valores morales"

La reconocida colorista y estilista Ana Lérida ha celebrado una selecta cena de bienvenida con Tamara Falcó como Gran Ambassador de Salones ANARA y Wella Professionals. Durante el acto, que ha congregado a numerosos medios de comunicación, la marquesa de Griñón ha hablado sin tapujos de su tratamiento de fertilidad. la hija de Isabel Preysler lleva meses intentando quedarse embarazada. "Hay una médico que estoy viendo en Barcelona. Estoy cuidándome", ha respondido. "Ella me ha hablado de diferentes opciones dentro de mis valores morales". Además estoy en tratamiento con "Xavi Verdaguer, experto en medicina integrativa y psiconeuroinmunología. Estoy haciendo un tratamiento de fertilidad desde el interior".

Respecto a su madre, Isabel Preysler, y sus ganas de ser abuela, ha asegurado: "Está deseando serlo. Que Íñigo y yo tengamos un niño o una niña. Pero que sea lo que Dios quiera. Ella me pregunta, pero hay ciertas cosas que, si no pasan, es que no son para mí", ha confesado.

Tamara Falcó, junto a Ana Lérida y otras amigas ANARA Gtres

.

A su vuelta de vacaciones, la marquesa de Griñón ya confesaba a LA RAZÓN que "no hay nada nuevo en ese frente. Me lo tomo con calma. Acabo de recibir los resultados de los test de mi microbiota, que es algo fundamental. Además, tengo una médico buenísima y sigo en contacto con la clínica. Me he hecho todas las pruebas, un seguimiento y está todo bien".

Tamara Falcó explicaba además, durante la inauguración de la exposición de Pedro del Hierro, que su madre, Isabel Preysler, está ansiosa por ampliar su ejército de nietos para presumir con sus fotografías ante sus amigas. "Mi madre tiene más prisa que yo. Me lleva metiendo prisa veinte años. Cuando no tenía novio, porque no tenía; y ahora que estoy casada, porque no le voy a dar nietos… Recuerdo que estaba súperagobiada porque una amiga suya empezó a tener nietos y ella ninguno, pero de repente Chábeli tuvo dos hijos y Enrique otros dos, y estaba contentísima porque decía: ‘‘¡He doblado a mi amiga!’’. Mi madre es competitiva hasta con esto», indicaba entre risas la marquesa.