Victoria Beckham estaba comprometida con un electricista antes de conocer a David Beckham

La diseñadora Victoria Beckham estaba comprometida con un electricista, Mark Woods, quien trabajaba para la empresa de sus padres, poco antes de conocer a David Beckham . Victoria y Mark se conocieron cuando tenían 14 años, y su relación estaba tan consolidada que los padres de él les dejaron una vivienda, valorada en más de 400.000 euros, para que se fueran allí a vivir.

Fue poco antes de que Victoria hiciera una audición para las Spice Girls, cuando el electricista le propuso matrimonio y ella no lo dudó. Sin embargo, poco después de que las Spice Girl comenzaran a triunfar, "Posh" le dejó tras seis años de relación. "No era la persona adecuada para mí, no me estaba divirtiendo, así que eso tuvo que terminar", destacó entonces la Spice pija en una entrevista en el Canal 4. "¡Pero tampoco le devolví el anillo! Todavía lo tengo porque era un anillo malvado. ¿No es horrible? Me hace sonar muy materialista" añadió la exSpice.

"Fue una relación muy especial. Pero esa parte de mi vida ya terminó. Es triste porque estuvimos juntos durante mucho tiempo. Pero ella tiene lo que siempre quiso y estoy orgulloso de ella", destacó entonces Woods. En 2004, protagonizó un documental llamado Los secretos de Victoria Beckham, en la que no salía bien parada la cantante británica.

Dos años después de romper con él, la diseñadora conoció a Beckham durante un partido del Manchester United. Diez meses después anunciaban su compromiso. "Hoy soy la chica más feliz del mundo", confesaba. "Estoy con el hombre con el que sé que voy a envejecer y a arrugarme" aseguraba la diseñadora.