La millonaria deuda de Victoria Beckham

Las cuentas de Victoria Beckham (Harlow, Essex, Inglaterrra, 48) no arrastran buenos resultados. Según ha publicado recientemente el diario británico «The Mirror», la empresa de la diseñadora, cuyos modelitos ha lucido desde actrices como Eva Longoria a la duquesa de Sussex, acumula una deuda de 53,9 millones de libras esterlinas (64 millones de euros), 11 millones más que el ejercicio pasado, cuando los malos resultados ya se hicieron públicos.

Tal y como recoge un informe al que ha tenido acceso el citado tabloide, «los ingresos totales del grupo Victoria Beckham Holdings cayeron un 6 por ciento a 36 millones de libras (unos 43 millones de euros) debido a los efectos de la pandemia mundial». «Este grupo respondió rápidamente a los efectos de la pandemia y controló su efectivo y gastos, lo que condujo a una reducción significativa de sus pérdidas operativas en un 57 por ciento, gracias a la eficiencia de costos en todo el negocio y la recalibración de su modelo comercial para hacerlo sostenible para el plazo más largo», ha explicado un portavoz de la firma.

Victoria Beckham FOTO: GTRES

Una deuda millonaria que se ve compensada gracias a que el imperio formado por la empresaria con su marido, el exjugador del Manchester United, David Beckham ha duplicado sus ganancias, recaudando casi 14 millones de euros en 2020. Una cifra que casi triplica la del año anterior, cuando apenas superaron los 5 millones. En buena medida, estas ganancias provienen de los acuerdos comerciales del exdelantero con firmas como Adidas, la marca de relojes Tudor o el whisky Haig.

La delicada situación que atraviesa la firma de moda se ha hecho pública en un momento en el que la ex Spice pija acapara titulares de prensa, tras confesar públicamente que la talla 34 representaba «al público en general», generando una gran polémica entre sus fans. La diseñadora intentaba salir al paso ampliando su tallaje hasta la 46, logrando recuperar el apoyo de su público a la marca de ropa. Además, tampoco parece ayudar a su imagen la mala relación que mantiene con la esposa de su hijo Brooklyn, Nicola Peltz. El motivo: la joven no eligió un diseño de su suegra para casarse y prefirió lucir un Valentino. «Las habladurías surgieron a partir de que eligiese un vestido de Valentino Couture en lugar de uno diseñado por mi suegra. Pero no hay ninguna disputa detrás: simplemente su atelier no habría terminado el vestido a tiempo para la fecha de la boda y tuve que tomar una decisión. No fue cuestión de que yo dijese que no lo quería ni de que [Victoria Beckham] se negase a hacerlo», ha zanjado la joven en «Variety».

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz FOTO: nicola peltz Instagram

Pero ni los malos resultados ni las rencillas familiares han hecho que la diseñadora se rinda, siguiendo adelante con total normalidad con su negocio basado en productos de belleza y maquillaje. Pese a la gran cantidad de dinero que adeuda la compañía, el mismo portavoz quiso aclarar que el nuevo negocio de Victoria avanza imparable. «Victoria Beckham Beauty continúa expandiendo su cartera con una serie de exitosos lanzamientos de productos en este año con lo mejor en su clase en belleza y cuidado de la piel».