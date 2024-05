Whoopi Goldberg, sobre su adicción a la cocaína: "La dejé porque no quería morir"

La actriz Whoopi Goldbergse ha sincerado sobre uno de los episodios más oscuros de su vida: la época en la que fue adicta a la cocaína. En sus nuevas memorias "Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me ("Fragmentos: mi madre, mi hermano y yo"), que saldrán a la venta hoy martes 7 de mayo, la oscarizada actriz revela que en los años 80, las fiestas repletas de drogas no escandalizaban a nadie: "Me invitaban a fiestas en las que me recibían con un bol lleno de metacualona. Podía elegir lo que quisiera. Había hileras de cocaína sobre las mesas y en las encimeras de los baños, a la vista de cualquiera". Los invitados, relataa Goldberg, estaban "tranquilos y relajados" y “todo el mundo participaba”.

Fue una época en la que la intérprete pensaba que podía controlarse con el consumo de cocaína: "No parecía peligrosa". Durante un año, "todo fue bien”, reconoce. La actriz consiguió ocultar su adicción a todo el mundo, entre otras cosas porque seguía llegando puntual al rodaje. Pero llegó el día en el que "la cocaína empezó a ganarme". Goldberg comenzó a tener alucinaciones. Según cuenta en sus memorias un día le pareció ver "una criatura monstruosa acechando bajo mi cama". Si se levantaba, el "monstruo" la atacaría: “Pasé 24 horas sin moverme de ahí".

Pronto se dio cuenta de que debía desintoxicarse si no quería morir. No es la primera vez que Whoopi habla de su adicción. En 2011, en una entrevista para el canal ABC, reconoció haber sido alcohólica, hasta el punto de llegar a “trabajar únicamente para poder pagarme la bebida”. Una vez más consiguió superarlo.