Chenoa desmiente su polémico sueldo en 'Operación Triunfo 2023'

Chenoa, la conocida cantante, ha debutado recientemente como presentadora en la última edición de Operación Triunfo, transmitida en Amazon Prime. Sin embargo, la polémica no tardó en surgir cuando la revista Semana se hizo eco de un vídeo que compartió la usuaria de TikTok @someva_, en el que Xenia Casado, presentadora de El Loft en la emisora Catalunya radio iCat, donde afirmaba que Chenoa estaría ganando la considerable suma de 50.000 euros por cada gala, totalizando 650.000 euros para las 13 galas programadas.

Ante esta información, Chenoa no dudó en tomar las redes sociales para desmentir los rumores, escribiendo de forma categórica: "Stop fake news". Aunque la producción de Operación Triunfo no ha emitido ningún comunicado al respecto, la artista decidió aclarar la situación rápidamente.

Más allá de la controversia sobre su salario, Chenoa compartió detalles íntimos de su experiencia como presentadora en su programa de radio "Tómatelo menos en serio". Reveló que, durante la emisión, el control de realización le pedía constantemente que hablara más rápido, indicándole por el pinganillo: "¡Vas muy lenta, vas muy lenta!".

Además, la cantante confesó que no logró interactuar tanto como hubiera deseado con los participantes: "Cuando los vi pisando el escenario estaba tan pendiente de las actuaciones que decía: ‘Ya les preguntaré algo luego’. Los despaché muy rápido". Admitió también la dificultad de aprenderse todo el guion para las extensas dos horas y media de programa: "No tengo teleprompter, voy al vacío y me aprendo todo de memoria".

Chenoa también reveló cómo se sintió después de finalizar la gala, confesando que necesitaba ponerse sus zapatillas de deporte debido al dolor provocado por los tacones. A pesar de las felicitaciones, confesó sentir malestar y tener dolor de barriga, revelando que recurrió a la pasiflora para combatir el estrés.