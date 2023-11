Lucas se derrumba tras la Gala 1 de Operación Triunfo

La Gala 1 de Operación Triunfo nos ha dejado actuaciones y momentos increíbles. Después de la primera semana de adaptación de los chicos en la academia, les hemos visto brillar encima del escenario, interpretando sus canciones y dándolo todo para quedarse una semana más en el concurso.

Sin embargo, como en todas las galas, hay dos nominados que esta semana están en la cuerda floja, ellos son Lucas y Suzete. Lucas interpretó Acalorado junto a Omar y Suzete, Young Hearts Run Free con Bea. Y aunque sus compañeros de dueto consiguieron salvarse, sus interpretaciones no terminaron de gustar al jurado.

Este año el jurado está compuesto por tres miembros que estarán en todas las galas, ellos son, Concha Buika, Pablo Rouss y Cristina Regatero. A ellos tres se sumará un cuarto miembro del jurado, que será itinerante e irá cambiando en cada gala. La Gala 1, ha tenido como miembro invitado a Natalia Jiménez, que no era la primera vez que pisaba el plató de OT, ya lo hizo en ocasiones anteriores, como en 2020, cuando sus veredictos como jurado permanente no fueron muy bien acogidos por el público.

Sin embargo, esta vez una de las valoraciones más duras de la gala la realizó Buika a Lucas, quien escuchó todas las valoraciones del jurado con humildad y entereza: "Nos da la sensación de que te ha costado un poco conectar con la canción. Como que estabas más pendiente de afinar, de no fallar. Eso despista mucho. Se te veía más centrado en no equivocarte que en disfrutar. Eso, en el escenario, juega malas pasadas. A mí, particularmente, me ha gustado cómo lo habéis hecho, pero creo que hemos llegado a la conclusión de que es mejor que te separes un poco de este show" le decía a Lucas.

Tras las nominaciones de cuatro concursantes, dos de ellos eran salvados, uno por sus profesores, que fue Alex el afortunado, y otro por sus compañeros, donde Denna salió victoriosa. Hasta Omar, el compañero de dueto de Lucas, votó por ella.

Aunque estaban ambos nominados, Lucas no dudó en acercarse a su compañera para animarla.

Cuando llegó a la academia tras todas las emociones de la gala y la posgala, y tras la dura valoración de Buika a la que muchos tildaron de injusta, Lucas se derrumbó.

Su compañero Paul se acercó a él para apoyarle y para que supiera que: "pase lo que pase, te quedes o no, y me tienes aquí para lo que necesites, a mi y a todos",