Chenoa está muy molesta por la omisión de su relación con Bisbal en su documental

David Bisbal,el renombrado cantante que se hizo un nombre en la industria musical desde sus humildes comienzos en la Orquesta Expresiones hasta su destacada participación en laAcademia de Operación Triunfo,se ha sumergido en un emocionante viaje a través de su vida profesional en un documental exclusivo para Movistar+.

Este documental, que se adentra en las glorias profesionales de Bisbal, también aborda algunos de los momentos personales más destacados en su vida. Sin embargo, hay un aspecto notable que brilla por su ausencia: su relación con Chenoa.

La Omisión que Genera Polémica

Bisbal, junto con sus asesores, optó por no incluir en el documental su ampliamente conocido noviazgo con Chenoa y la posterior ruptura, que generó controversia en su momento. Además, decidieron no hacer referencia a la inolvidable gala en la que ambos cantaron "Escondidos," una actuación que dejó una marca imborrable en la memoria de sus seguidores y que posteriormente se convirtió en el icónico "cobra."

Esta omisión ha sorprendido a muchos, especialmente a Chenoa, quien, aunque prefiere no dramatizar la situación, no ha ocultado su molestia. Fuentes cercanas a la artista confirman que considera innecesario que Bisbal no haya abordado este capítulo en su documental.

Las Declaraciones de Bisbal

La decisión de Bisbal ha sido interpretada por algunos como un mensaje velado hacia Chenoa. En el documental, el artista hace referencia a su elección de no hablar sobre sus relaciones sentimentales "porque nunca he vendido nada en las revistas." Esta declaración se ha interpretado como una indirecta directa hacia Chenoa, quien ha concedido entrevistas en revistas de alto perfil.

La Posición de Chenoa

La jueza de "Tu Cara Me Suena" ha optado por mantenerse al margen de la polémica, ya que considera que ciertos conflictos resultan incomprensibles en la actualidad. Sin embargo, en círculos cercanos, Chenoa ha dejado claro que no se arrepiente de su relación con David Bisbal, y que, por supuesto, es una parte fundamental de su vida que nunca ocultará.