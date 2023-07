David Bisbal, un documental para decir adiós a Chenoa

Lleva veinticinco años encima de los escenarios. Él es, sin duda alguna, uno de los artistas más queridos y reclamados dentro de la industria musical en España y en el extranjero donde cuenta con millones de admiradores. Tanto es así, que a lo largo de su carrera ha logrado hacerse con más de ochenta galardones, entre los que destacan tres Grammy Latinos, tres Billboard Latinos y dos Premios Ondas y un total de treinta y ocho Discos de Platino.

No se trata de otro que de David Bisbal, quien recientemente ha presentado su tema más veraniego, «Ay Ay Ay», y quien también se encuentra inmerso en la grabación de su propio documental en el que va a estar reflejado su trayectoria profesional y personal. «Estamos grabando un documental sobre estos años. Hemos estado seleccionando algunos momentos y partíamos los diferentes sonidos de cinco en cinco años. Ahí fue cuando pensé en la manera tan rápida que tiene el tiempo de pasarse», confesaba el almeriense recientemente.

Para realizar esta película-documental, Bisbal ha puesto todas sus confianzas en Movistar+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment. Por su parte, el director de este formato, Alexis Morante, que comparte raíces andaluzas con el protagonista, aseguró hace unos días lo siguiente sobre este proyecto: «Es un documental sobre su vida, basado en el concierto por el veinte aniversario y, a partir de ahí, echando la vista atrás». LA RAZÓN ha podido saber algunos de los entresijos de este documental, que se presentará previsiblemente en septiembre en el Festival de San Sebastián. «De su paso por la primera edición de «Operación Triunfo» existe muy poco material y Rosa López es la que más sale, del resto, muy poco», comienza diciendo una fuente de total solvencia.

Vida personal

Respecto a su vida personal, esa a la que ha hecho referencia el director de este proyecto, cabe destacar lo siguiente: «En un primer momento se incluyó bastante material de su relación con Chenoa y de la ruptura, incluso el famoso momento de cuando ella salió en chándal a atender a la prensa, pero se pidió que se quitara, y se ha quitado». El propio Bisbal, en compañía de su equipo, habría tomado la decisión de alejarse de todo lo que pueda suscitar polémica y habladurías o apartar a un segundo plano lo que se cuenta sobre su vida profesional. Su objetivo sería tener como resultado un documental blanco y que, además de estar en su mayoría centrado en sus éxitos profesionales (que son muchos), la parcela de su vida privada se tratara de una forma que, a ojos de todos, parezca «idílica» y más centrada en su vida familiar que en su pasado sentimental, del que más allá de Chenoa destacan otros nombres como Elena Tablada, con la que tuvo un hija, la pequeña Ella.

David Bisbal y Rosanna Zanetti en una imagen de archivo larazon

Su vida con Rosanna Zanetti

Además de repasar los momentos más importantes de su carrera, Bisbal abrirá las puertas de su intimidad y de su relación con Rosanna Zannetti, la única en la que sí se profundizará en el documental. El matrimonio, que se dio el «sí, quiero» el 2 de julio de 2018, mostrará algunos aspectos de su vida y del feliz hogar que han formado junto a los hijos fruto de su unión, Matteo y Bianca, de cuatro y tres años.

Precisamente, esta misma semana la pareja ha celebrado su quinto aniversario de boda, y Bisbal quiso dedicar a su mujer un precioso mensaje a través de sus redes sociales: «Cinco años de felicidad absoluta. Te amo, Rosanitta. A por la eternidad». Unas bonitas palabras a las que ella respondió: «De la mano recorriendo la mano juntos». Pero el documental de David Bisbal no se centratrá sólo en su vida personal y profesional, sino que también navegará entre las aficiones que el cantante elige para disfrutar de su tiempo libre, y una de sus favoritas es el ciclismo, un deporte que practica con bastante frecuencia.

Tal y como él mismo publicó en su cuenta oficial de Instagram, Bisbal mostrará algunas de sus rutas favoritas,y muchas de ellas son en su tierra natal, Almería. «Bueno, este es el ‘making off’ de la grabación del documental. Para que veáis que me he puesto para grabar las escenas de la bicicleta el maillot que me regalasteis por mi cumpleaños», dijo el artista haciendo referencia al regalo que le hizo su club de fan que se llama «Siempre contigo» y que también podría tener especial relevancia en el documental de Bisbal. El cantante siempre se ha caracterizado por tratar con mucho cariño a sus admiradores, y las redes sociales, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, se han convertido en la plataforma perfecta para estar en contacto con los que le han encumbrado a la fama. De hecho, el artista sigue a todas las cuentas de su club de fans en todas las redes sociales.

Siete años del último encuentro de Chenoa y Bisbal

Hace falta remontarse al año 2016 para recordar la última vez que David Bisbal y Chenoa se reencontraron, al menos de forma pública. Ocurrió durante «OT. El reencuentro», un concierto que se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona y que reunió a los que pasaron por la academia de la primera edición del recordado talent show. El almeriense y la argentina interpretaron de nuevo «Escondidos», el dúo que enamoró a los espectadores del reality y que volvió a emocionar al público, pero que terminó con una polémica. La perspectiva les jugó una mala pasada y dio la sensación de que Bisbal se apartó cuando Chenoa iba a darle un beso, aunque luego aclararon que se trató de un desafortunado efecto óptico. Una no cobra que quedará para el recuerdo.