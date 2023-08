Daniel Sancho se comunica con su novia y le dice esto

El nombre de Daniel Sancho resuena en todos los rincones en estos últimos días. El hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho ha impactado a todos al confesar ser el responsable del asesinato del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años. A las sorprendentes revelaciones sobre la muerte del médico se suman las recientes palabras de Sancho acerca de su situación en manos de la policía tailandesa, quienes descubrieron los restos desmembrados de su amigo. Desde la isla de Koh Samui, donde ha sido trasladado, el chef español asegura que está "bien" y comparte una cena con los agentes de policía en un lujoso restaurante de un hotel de 4 estrellas.Además, ha enviado un mensaje a su novia.

Las acciones de Sancho no dejan de sorprender. Aparentemente, mientras enfrenta las graves acusaciones en su contra, encontró la manera de comunicarse con una reportera del programa "El programa del verano" durante su última noche de detención. Sancho compartió que fue llevado a cenar por los agentes de policía encargados de su caso, afirmando que "han cerrado el caso". Esta declaración parece indicar que se siente seguro en su situación y que su relación con la policía es más amigable de lo que podría esperarse.

La sorpresa no termina ahí. Daniel Sancho aprovechó esta comunicación para enviar un mensaje a su novia, una joven con la que mantenía una relación desde hace tiempo. Sin embargo, sus palabras sorprendieron aún más al público al indicar que no espera que ella lo espere. "Que sea feliz y siga con su vida", afirmó Sancho en una declaración contundente y aparentemente liberadora. "No me va a esperar, ni debe, que sea feliz, y siga con su vida"

El chef, a pesar de estar en una situación tan complicada, parece tener las ideas claras. Su declaración de que "esto no es la antigua Roma ni estoy conquistando la Galia, llevábamos cinco años juntos", deja en claro su deseo de que su novia pueda seguir adelante sin él.

Este caso ha tomado un giro inesperado al añadir capas de drama y complejidad a la situación. A medida que Sancho enfrenta cargos que podrían llevarlo a la prisión, y posiblemente incluso a la pena de muerte en Tailandia, su mensaje a su novia muestra una perspectiva diferente del chef español. El resultado de su juicio aún está por verse, pero las acciones y palabras de Daniel Sancho siguen generando asombro y desconcierto en todos los niveles.