Se desvela "la miseria" que Ángel Cristo habría cobrado por las imágenes de Bárbara Rey con el Rey Juan Carlos I

La publicación de las fotografías en las que el Rey Juan Carlos I y Bárbara Rey aparecen juntos en sus tiempos de juventud ha supuesto un gran revuelo en España. Se entienden como la confirmación de una historia que durante mucho tiempo tan solo fue un secreto a voces, y uno de los asuntos más polémicos es que ha sido el propio hijo de la artista quien las ha sacado a la luz.

Ángel Cristo Jr. acudió a la revista holandesa “Privé” con el delicado material tomado por él mismo, según ha narrado en varias ocasiones. Al parecer, llevó a cabo las capturas desde la casa de una vecina a la que previamente acudió junto a su madre para planificar el ángulo. Todo con la intención de “chantajear” y “extorsionar” al Rey Juan Carlos I, tal y como aclara al magazín anteriormente mencionado.

Por supuesto, el hijo del fallecido domador y la vedette cobró por la publicación de las imágenes en la revista, pero una cifra mucho menor a la que todo el mundo puede imaginar. Aunque en España el precio podría superar con creces las centenas de millar, en Holanda apenas le ha dado para pagar un mes de alquiler en pleno centro de Madrid, por ejemplo.

“He preguntado y me he informado bien en Holanda sobre cuánto se puede haber llegado a pagar por estas fotografías. Me dicen que muy poquito, unos 2.500 euros como mucho”, comentó la escritora Silvia Taulés en el programa “TardeAR”.

Bárbara Rey Gtres

Una “miseria” teniendo en cuenta el escándalo que las fotografías han desencadenado en España y que suponen solo el principio de una historia que se alargará durante los próximos meses.

Sobre todo por las intenciones de emprender acciones legales que Bárbara Rey ya ha reflejado a través de sus abogadas. “En Holanda, interpondremos una demanda contra la revista que ha publicado las imágenes, aunque en ese país no han tenido mucha repercusión, y aquí contra los medios de comunicación que se han hecho eco de esas instantáneas que tanto han perjudicado a nuestro cliente”, comentan las letradas a LA RAZÓN.

Sobre una posible demanda penal contra su propio hijo, las representantes de Bárbara Rey indican también a este diario que están “estudiando la posibilidad”, aunque “no hay que olvidar que se trata de su hijo, y se enfrenta a una disyuntiva. Una cosa es demandar a su hijo por la vía civil, que las consecuencias son indemnizatorias y resarcitorias y otra, hacerlo por la vía penal que puede conllevar pena de cárcel”.

Efectivamente, el artículo 199 del Código Penal establece que “el que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.