Ángel Cristo Jr. se juega la cárcel por publicar las fotografías de Bárbara Rey junto al Rey Juan Carlos I

Por primera vez han visto la luz unas fotografías en las que Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos I aparecen juntos. Ha sido una revista extranjera, la holandesa “Privé”, la que ha publicado las imágenes que el propio hijo de la actriz le ha hecho llegar. Entre sus páginas, Ángel Cristo Jr. aclara que ha dado este inesperado movimiento por “venganza hacia mi madre y para desmentir sus palabras”.

La reacción de Bárbara Rey no se ha hecho esperar y ha señalado en “Espejo público” que “no sabía que mi hijo podía llegar a este extremo, qué vergüenza. No tengo nada que decir. Lo único es que con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es. No voy a hablar más, solo eso, que se demuestra cómo es, y cómo ha sido toda la vida”. Además, la actriz advierte con demandar nuevamente a Ángel Cristo Jr. por el robo de las fotografías y posterior difusión. El hijo del recordado domador podría tenerlo muy complicado en el futuro judicialmente hablando, puesto que la posibilidad de que sea acusado de un delito de revelación de secretos es una realidad.

“Si las fotos son dentro de la vivienda en un ambiente particular podría ser constitutivo de delito”, indica a LA RAZÓN la abogada penalista Noelia Sánchez. En cualquier caso, la letrada considera que Cristo ha jugado bien sus cartas al vender las fotografías a un medio extranjero, puesto que en caso de que la denuncia de su madre prospere, el proceso se hace mucho más complejo: “Ha intentado evitar la jurisdicción de España. No sé si en Holanda será un delito como aquí, aunque imagino que al ser un país comunitario la legislación es muy similar. En cualquier caso, si su madre denuncia, todo se complica más: hay que contactar con el medio extranjero, activar las comunicaciones internacionales, los requerimientos, las notificaciones… Todo se alarga”.

Portada de la revista "Privé" holandesa Privé

Además, explica Sánchez que el de revelación de secretos no es el único delito al que podría enfrentarse Ángel Cristo Jr: “Habría que ver si Bárbara Rey tenía algún tipo de acuerdo con el Rey para que estas fotos no vieran la luz. Si fuera así, si hubiera un acuerdo por escrito, este se habría roto y podría ser su hijo quien asumiera las consecuencias”.

Recuerda, además, que no es Bárbara Rey la única que ha visto agredido su derecho a la intimidad: “El Rey Juan Carlos también y se trata de un miembro de la Familia Real, por lo que Casa Real podría emprender sus propias acciones para proteger sus derechos”.

Si Ángel Cristo fuera condenado por un delito de revelación de secretos, el artículo 199 del Código Penal establece que “el que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses”.

A la hora de estimar la correspondiente indemnización por daño que pudiera corresponder a Bárbara Rey o al Rey Juan Carlos I, desde el programa “Vamos a ver” han señalado que se trata de una cifra “incalculable” teniendo en cuenta que la dimensión de la revelación ha alcanzado cotas internacionales.