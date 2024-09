Hablamos con las abogadas de Bárbara Rey: "Hay más material comprometedor y hemos avisado a los medios"

Bárbara Rey ha puesto en manos de sus abogadas, Irene Sorribas y Mercedes Ruiz-Rico, el turbio asunto relacionado con la publicación de sus fotos junto al Rey Juan Carlos en la revista holandesa «Privé». Un tema que no ha dejado indiferente a nadie y que ha encendido a la opinión pública española. Puestos en contacto con las letradas, nos aseguran que «estamos hablando con nuestros colaboradores en Holanda para, lógicamente, llevar a cabo una estrategia conjunta, no solo para demandar allí, sino también en España. En Holanda, interpondremos una demanda contra la revista que ha publicado las imágenes, aunque en ese país no han tenido mucha repercusión, y aquí contra los medios de comunicación que se han hecho eco de esas instantáneas que tanto han perjudicado a nuestro cliente», espetan tajantes desde la otra línea del teléfono.

¿Y contra el hijo de su cliente?

Iremos por partes, pero también estudiamos la posibilidad de iniciar un procedimiento penal contra Ángel Cristo por un delito de revelación de secretos.

¿Su madre qué les ha comentado a este respecto?

No hay que olvidar que se trata de su hijo, y se enfrenta a una disyuntiva. Una cosa es demandar a su hijo por la vía civil, que las consecuencias son indemnizatorias y resarcitorias y otra, hacerlo por la vía penal que puede conllevar pena de cárcel y esto lo sabe ella y lo está ponderando. Solo podemos decirle que tenemos el tema encima de la mesa, pero todavía no hay una decisión en firme.

Ángel Cristo en '¡De viernes!' Mediaset

Bárbara Rey está muy enfadada y preocupada por estos hechos que le han pillado por sorpresa...

Claro, es lógico. Ha sido un verdadero shock. Y por eso estamos mandando faxes desde ayer a todos los medios de comunicación para que cesen de inmediato la publicación de las imágenes. Vamos a ser firmes y los que no frenen desde ayer mismo su emisión, tendremos que tomar inmediatamente las acciones judiciales oportunas para reclamar daños y perjuicios por difundir un contenido ilícito.

Aunque la actriz niega que sea su hijo quien tomó las imágenes, él dice todo lo contrario.

Efectivamente, no fue Ángel Cristo. Pero él fue quien sustrajo, por decirlo de alguna forma, el material fotográfico de la vivienda de Bárbara Rey. Eso sí.

Parece ser que existen fotos mucho más comprometedoras e íntimas, según se está hablando en diferentes tertulias de radio y televisión.

No lo vamos a negar. Es cierto, hay material mucho más comprometedor si cabe. Y hemos hablado con varios medios de comunicación que nos han confirmado que las tienen. ¿Ha visto usted algunas?

No..

Pero existir, existen. Somos conscientes de ello. De ahí esos requerimientos que hemos empezado a mandar a los medios, insistiendo en que ni saquen las imágenes publicadas en Holanda, y menos que reproduzcan instantáneas nuevas. Se hicieron en un domicilio privado, lo que vulnera la inviolabilidad de un entorno privado. Le aseguro que estamos dispuestas a llegar hasta donde sea necesario en este proceso. Los hechos son extremadamente graves.