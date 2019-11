El ex mánager de Kiko Rivera desvela la pesadilla de trabajar con el hijo de Pantoja

Todos los que han trabajado con Kiko Rivera acaban diciendo lo mismo: “Es un hombre con el que es difícil trabajar”. En LA RAZÓN les contábamos en exclusiva hace unos días que el artista había puesto su carrera en manos de un nuevo representante, Álex Suárez, con el que ya había trabajado y con quien su relación laboral no acabó bien. Kiko deja atrás a su amigo Fran, su último mánager, un joven que pasó de ser íntimo del “dj” a la persona en la que confió la gestión de sus temas profesionales. La duda del futuro laboral de Kiko y de su amigo Fran quedaba en el aire.

Aparte de gestionar la carrera de Kiko en sus años más productivos, Fran también negoció suculentas exclusivas como la boda del hijo de Isabel Pantoja con Irene Rosales. Pero la cosa no funcionó y de la noche a la mañana Kiko le dejó en la estacada. Ahora, otro de sus ex mánager, Rafa Perea, valora la noticia del cambio de Fran por Álex Suárez. “Kiko quiere notoriedad y ha buscado a un mánager que le mueva en televisiones y bolos. Con todos los respetos, Álex Suárez en el mundo de la música está todavía verde, no les auguro mucho futuro. Tendrán unos meses fuertes, pero Kiko terminará cansándose. Le pasa con todos”.

Rafa Perea recuerda aquellos años con el hijo de Isabel Pantoja con sabor agridulce y asegura que Kiko es caprichoso y poco profesional. “No es artista y no es responsable. Suele quedar mal con los empresarios y con el público. Si no se cumplen las expectativas de aforo sale con mala cara y con desgana y la gente lo nota. Eso es de falta de madurez y un artista no puede hacerlo”.

Rafa habla de un problema que Kiko ha confesado: sus malos hábitos. “A mí no me sorprendió porque me lo olía. De hecho, hablar con su entorno suscitó cierta desconfianza y me costó el puesto de trabajo”. En cuanto a Fran Sánchez, su sustituto y ahora ex representante, dice lo siguiente. “Fran es el amigo íntimo reconvertido en mánager y tiene carencias porque no ha ejercido antes como representante. Fue él quien me traicionó con Kiko contándole confidencias sobre mis sospechas”.

De toda aquella etapa, Rafa salva a una persona. “Irene Rosales es buena chica y me da pena porque Kiko es un tío difícil de llevar en todos los sentidos”. Aun así, reconoce que Kiko es un personaje rentable y que, pese a los malos recuerdos, no le fue mal con él. “Gané dinero y me permitió hacer un colchón importante, pero exigía dedicación exclusiva y era muy desconfiado.

La respuesta de Kiko

También habíamos avanzado que el hijo de Isabel tenía una estrecha relación con Fran Sánchez y que, por eso, no lo dejaría tirado. Unas horas después de hacer pública esta información Kiko Rivera contestaba en sus redes sociales: “Para todos los que me preguntáis por mi amigo mánager y mano derecha @franj_sanchez solo quiero que sepáis que solo me ha aportado y seguirá haciéndolo cosas buenas a mi vida y mi trabajo. En la vida hay momentos en los que hay que cambiar. No es un adiós porque seguimos juntos cada día. Te agradezco cada minuto que has invertido en mí y la confianza que siempre me has dado y das. Te quiere tu compadre”.

Pero no solo Kiko se ha pronunciado. Fran también ha querido aclarar de forma privada cómo se encuentra.“No ha dejado de contar conmigo. He querido desconectar un poco, seguiré estando ahí y se incorporará otra persona para ayudarnos. Yo continuaré ayudando sin problemas. Trabajar con Kiko y estar en su vida junto a Irene es una de las mejores cosas que me han ocurrido. Trabajo y amistad... nos consideramos familia. De hecho, soy el padrino de su hija Ana y eso lo dice todo. Entiendo que te haya llamado la atención, pero esto no significa que desaparezca”.

La vida sigue y el cambio más inmediato es que Kiko tiene la agenda más llena. Está en plena promoción y estos días le veremos hacerse una gira por varios programas de televisión. Visitará los platós de “Viva la vida”, “El Programa de Ana Rosa”, “Mujeres, hombres y viceversa” y “Gran Hermano” para interpretar su tema “Amor Prohibido”. El “dj” se ha puesto las pilas para hacer que su canción se convierta en uno de las más escuchadas en las próximas navidades. También está preparando un tema con Omar Montes, su amigo y ex pareja de su hermana Isa P.