Elisa Mouliaá tacha de "torpeza tremenda" el último movimiento de Íñigo Errejón y avisa: "Sé que van a venir más denuncias de otras mujeres"

Elisa Mouliaá ha reaparecido esta mañana en el programa "La mirada crítica" de Telecinco para hablar sobre su denuncia contra Íñigo Errejón un mes después de salir el caso Errejón a la luz.

Muy sincera y firme, la actriz ha revelado que se encuentra "muy agradecida con los medios por querer visualizar este problema. A pesar de que estoy muy abrumada por un linchamiento mediático". Mouliaá, además, se ha reafirmado en su decisión y ha declarado que no se arrepiente de nada. "Creo que he hecho lo que tenía que hacer, tengo la conciencia tranquila", ha expresado la presentadora, explicando que decidió dar el paso de denunciar porque "me di cuenta de que las estaban calificando como falsas porque eran anónimas, y supe que tenía que hablar para proteger a las mujeres que venían detrás".

Elisa Mouliaá en "La mirada crítica" Mediaset

Mouliaá también se ha pronunciado sobre la acusación de Errejón sobre haber interpuesto una "denuncia falsa". La actriz, muy tajante, no ha dudado en tachar este movimiento de "una torpeza tremenda, sobre todo porque en otras ocasiones él ha afirmado que no existen las denuncias falsas", afirmando que "sé que van a venir más denuncias de otras mujeres. Les está tomando tiempo, pero sé que vendrán".

Además, la actriz ha desvelado que que varios políticos cercanos a Errejón se pusieron en contacto con ella cuando lo denunció: "Txema Guijarro, miembro de Sumar, y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, me llamaron totalmente consternados y se ofrecieron a ayudar en toda la parte legal".