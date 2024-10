Elisa Mouliaá concede su primera entrevista en "Espejo Público: "Íñigo Errejón es un depredador sexual"

Elisa Mouliaá ha concedido su primera entrevista a "Espejo Público" después de que denunciara el pasado jueves 24 de octubre en comisaría a Íñigo Errejón por presunto acoso sexual. El escándalo continúa dando de qué hablar y el expolítico está en el punto de mira. La actriz ha sido la primera mujer en hacer firme su denuncia y, desde entonces, no paran de salir nuevos testimonios anónimos de mujeres que han tenido una historia con el exportavoz de Sumar.

Mouliaá tomó la decisión de denunciar a la Policía lo ocurrido con Errejón en 2021 para dar credibilidad a los testimonios anónimos que denunciaron a través de Cristina Fallarás sobre el expolítico. "A mí esto me ocurrió esto en 2021 y lo dejé pasar. Pero cuando vi que estaban saliendo denuncias anónimas y que se empezó a especular con maniobras políticas, decidí acudir a la Policía para dejar claro que era real y animar a otras chicas que podían haber sufrido lo mismo a que dieran el paso", explicó la actriz hace tres días en "El Español".

AMP2- Elisa Mouliaá denuncia a Errejón por acoso sexual: "Íñigo, solo sí es sí, parece mentira que me pase esto contigo" Europa Press

Ahora, Mouliaá ha concedido su primera entrevista a la periodista Vanesa Pámpano en "Espejo Público" y no ha dudado en defender su verdad de los hechos. La presentadora se encuentra "sobrepasada" por la situación y por todo lo que se está diciendo y ha explicado que no ha hecho por fama ni dinero porque "antes de conocer a Íñigo Errejón tenía una vida tranquila". "Íñigo Errejón es un depredador sexual", ha afirmado Mouliaá en un punto de la conversación con la periodista.

Para Mouliaá, Errejón le "parecía lo más esperanzador que teníamos para España" y "no le conocía como persona" hasta el día de los hechos. "En la primera hora que conoces a una persona, tú no te encierras en una habitación y la tocas", ha explicado la actriz y no entiende que alguien actúe así "sin una buena conversación o algo que te lleve a ello".

"Nos acabábamos de conocer. Fui a la presentación de su libro, luego nos tomamos una cerveza. (...) Le dije que me tenía que ir. Él se vino. En el coche me dijo lo de las 3 normas. En el ascensor ya me metió la boca, y en la casa pasó lo que pasó. Luego me dejó salir de la habitación con la condición de irnos en 20 minutos", ha relatado, reafirmándose en su versión de lo ocurrido. Aunque Mouliaá entiende algunas de las preguntas que han surgido tras salir su testimonio a la luz, sí está cansada de los que las hacen de manera ofensiva con el único fin de poner en entredicho su relato. Sobre este asunto, la presentadora ha explicado que el miedo la paralizó y le hizo hacer cosas de las que después se arrepentiría.