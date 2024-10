Elisa Mouliaá, al límite, estalla contra la prensa: "Estáis tergiversando. Errejón no me violó porque le paré"

Elisa Mouliaá continúa acaparando todos los titulares de prensa nacional y es una de las protagonistas indiscutibles de la actualidad a raíz de que el pasado jueves presentase en comisaría una denuncia por presunto acoso sexual contra Íñigo Errejón, siendo la primera mujer en formalizar su acusación.

A lo largo de estos últimos días, la actriz ha concedido varias entrevistas hablando sobre lo ocurrido en 2021 con Errejón, el día que lo conoció por primera vez en persona después de haber hablado durante mucho tiempo una relación de manera online. Tras sus últimas intervenciones, algunas voces han cuestionado su relato y Mouliaá, cansada de habladurías, ha estallado ante las cámaras, defendiendo su versión a capa y espada.

"Estáis tergiversando todo. No me violó porque le paré y allí fue cuando... ¿Sabes? Entonces, se ha quedado con eso y parece como que no me forzó en ningún momento. No, hubo acoso y luego paró. No me llegó a violar y ya está. Eso es lo que tengo que decir", ha declarado Mouilaá, muy indignada.

La actriz Elisa Mouliaá, sobre Errejón en unos mensajes de Whatsapp: "Siguió intentando y le tuve que parar los pies" Europa Press

Aunque entiende y respeta que la gente opine lo que quiera, ella también quiere "respeto". "Si la gente quiere hablar, que por favor lea y vea la sucesión de hechos, pero que no hable sin saber. Solo pido eso", ha sentenciado la actriz, reiterando que "no le quito ninguna importancia a lo que pasó porque sino no hubiera hablado".

Sobre Errejón, Mouilaá se mantiene firme en su opinión: "No era un tío normal. No es un tío normal. Esa persona usa el poder y ya está. Y me pareció asqueroso y punto". "Y yo hablo por las demás y para que no lo vuelvan a cometer", ha finalizado sobre el asunto, desvelando que ni el expolítico ni nadie de su entorno se ha puesto en contacto con ella desde que puso la denuncia contra Errejón el pasado jueves pero sí otras víctimas del que fue portavoz de Sumar. Mouilaá ha tomado la decisión de unirse con ellas contratando a la misma abogada para hacer justicia tras sus presuntos abusos.