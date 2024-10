Patricia Pardo salva a Elisa Mouliaá de los defensores de Íñigo Errejón: “Quien no lo quiera entender tiene un problema”

Elisa Mouliaáha roto su silencio después de mantenerse callada por miedo demasiado tiempo. Al ver cómo aparecían las primeras denuncias públicas contra Íñigo Errejón, quiso arropar a las que lo hacían de forma anónima y ella daba la cara por todas. Fue la primera con nombres y apellidos en poner su reputación y su futuro profesional en el tapete, para meterse de lleno en un durísimo proceso judicial que le está costando mucho sufrimiento. Son muchos los que ponen en duda su verdad o los que realizan un perfil vago de cómo debería ser y comportarse una presunta víctima de acoso sexual, para ver si se ajusta o no a su estricta descripción. Lo mismo le sucede ahora a Aída Nízar, la segunda famosa en denunciar lo vivido y también en exponerse a juicio público. La actriz ha roto su silencio una vez más, ya no en las redes sociales o ante las autoridades para emprender acciones legales. Lo ha hecho a pie de calle, respondiendo a las preguntas de los micrófonos de ‘Vamos a ver’, llegando al corazón de Patricia Pardo, que ha querido romper una lanza a su favor ante tantos injustificados ataques.

Antes de conocer que el juez ha admitido a trámite su denuncia contra Íñigo Errejón y que deberá ratificarla en los juzgados, ha contestado a las preguntas planteadas por el programa de Telecinco. Ahí ha expresado su pesar por cómo se la está juzgando por haber puesto sobre la mesa lo que vivió con el expolítico, más teniendo en cuenta que rompió su silencio en apoyo a muchas otras mujeres que lo estaban haciendo de manera anónima por miedo. “Quiero que quede claro que he hablado después de múltiples denuncias. Son reales. Solo quería decir que a mí me hizo lo mismo. Conmigo siguió el mismo patrón. Repite el mismo guion”, subraya la actriz, que reconoce la libertad del público a hacerse su propia opinión, aunque no tanto a caer en el insulto o la vejación por no estar conforme con lo expuesto: “La gente tiene derecho a cuestionar y hablar, la denuncia ha sido pública. Aunque me parece fuerte que la gente se tome la licencia de faltar tanto al respeto, sobre todo sin rigor. Sin leerte la historia bien”.

Elisa Mouliaá es consciente de que ha puesto en peligro su propia carrera como actriz al verse inmersa en un proceso judicial tan delicado. Enfrentarse a un poderoso, aunque se haya retirado en batalla y se haya ido de la política por la puerta de atrás y con un feo horizonte judicial, da vértigo. De ahí que le duela especialmente que pongan en duda su verdad: “Piensen que esto se hace por fama, ¿a costa de qué? Tengo una hija y tenía mi vida solucionada”. Aun así, anima a otras mujeres que se consideren víctimas de Íñigo Errejón a sumarse a las acciones legales: “Que no tengan miedo. Estamos unidas. Yo tenía mucho miedo antes de hablar, porque pensé que se me iba a tomar por loca”.

Algo que ha entendido perfectamente Patricia Pardo. La presentadora está muy molesta al ver cómo se le critica sin piedad a Elisa Mouliaá, más teniendo en cuenta la huida de Íñigo Errejón, que ha preferido esconderse del chaparrón y esperar a que el temporal escampe por sí solo. Al menos la actriz está dando la cara, después de mucho tiempo con miedo a decir lo que escondía. Algo que le ha querido conceder la periodista, al decir que "la creo al cien por cien, es la víctima de Íñigo Errejón". También al mandarle un contundente mensaje que ha sido muy aplaudido en redes sociales: “Me pareces un ejemplo de coherencia, me parece que tú no te sentiste víctima en el momento, pero al ver la cantidad de mensajes, tú como mujer tomaste la decisión de denunciar”. Ante esta evidencia, no le queda otra a la mujer de Christian Gálvez que sentenciar que, “a quien no lo quiera entender, tiene un problema”.