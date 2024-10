Elisa Mouilaá rompe su silencio tras denunciar a Íñigo Errejón: "Dos chicas más me han dicho que les pasó lo mismo"

Elisa Mouilaá denunció ayer en comisaría a Íñigo Errejón por agresión sexual después de que éste renunciara a sus cargos políticos. La denuncia de la actriz ha sido la primera que se ha hecho firme en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional después de que salieran numerosos testimonios anónimos en redes sobre el expolítico.

Hoy, horas después de interponer la noticia, Elisa Mouilaá ha roto su silencio en exclusiva en "El Español" y ha desvelado que otras mujeres se han puesto en contacto con ella para contarle que les "pasó lo mismo": "Una de ellas es una chica que me ha escrito por Instagram para decirme que le ocurrió a una familiar suya y la otra es una compañera de la industria". Además, según ha explicado la actriz, una de estas chicas le ha expresado que ya está en contacto con un abogado especializado en violencia de género y que le ha pedido formalizar una denuncia de forma conjunta contra Errejón.

Elisa Mouliaá es la encargada de ponerle voz y rostro a este programa larazon

Tal y como ha desvelado Mouilaá, tomó la decisión de presentar la denuncia a raíz de que salieran varios testimonios sobre el expolítico "para que no pareciera que podía ser algo inventado". "A mí esto me ocurrió esto en 2021 y lo dejé pasar. Pero cuando vi que estaban saliendo denuncias anónimas y que se empezó a especular con maniobras políticas, decidí acudir a la Policía para dejar claro que era real y animar a otras chicas que podían haber sufrido lo mismo a que dieran el paso", ha declarado la presentadora.

Mouilaá también ha hablado en "elDiario.es" y se ha sincerado sobre qué sintió al ver todos los testimonios anónimos. Aunque pensaba que había pasado página, lo cierto es que no. "Estaba viendo la tele, vi que se estaba empezando a decir que estas denuncias anónimas podían ser falsas y que podía ser una artimaña política. Y pensé: "No, no, aquí va a haber alguien con nombre y apellidos que diga que no. Y lo solté porque me pareció necesario aportar algo a todo esto", ha explicado a este medio. "Lo primero somos las mujeres. Cuando salió todo esto pensé: o lo digo o reviento. Sabía que iba a pesar sobre mi conciencia", ha finalizado sobre el asunto.